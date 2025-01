Le championnat guinéen de première division a officiellement démarré ce jeudi 9 janvier 2025. À l’occasion de cette première journée, trois rencontres étaient au programme à Kankan, Kamsar et Dubréka.

Milo FC domine l’AS Kaloum à Kankan

Le champion en titre, Milo FC, a affronté l’AS Kaloum au stade M’Balou Mady Diakité. Dans un duel intense, les locaux se sont imposés 4-2 devant leur public de Nabaya.

L’AS Kaloum avait pourtant ouvert le score dès l’entame du match, mais les hommes d’Ismael Kaba ont vite réagi. Adama Camara a égalisé à la 25ᵉ minute, suivi de Seydouba Bangoura, qui a transformé un penalty à deux minutes de la mi-temps.

En seconde période, Milo FC a consolidé son avance grâce à Mamadou Saïdou Sow (72ᵉ). Mohamed Dioubaté a réduit l’écart pour l’AS Kaloum à la 88ᵉ minute, mais Sékou Oumar Yansané a scellé la victoire des locaux à la 90ᵉ. Le champion en titre commence bien la défense de son trophée et envoie un signal fort à ses concurrents.

Horoya AC accroché par RCC Kamsar à Yorokoguiyah

Le Horoya AC, multiple champion de Guinée, a été tenu en échec par le promu RCC Kamsar dans un match spectaculaire (3-3) à Yorokoguiyah.

Les visiteurs ont surpris les locaux en ouvrant le score par Demba Diallo à la 15ᵉ minute. François Kpotonamou a rapidement égalisé pour le Horoya, mais Facinet Camara a redonné l’avantage au RCC Kamsar avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Matamkas ont poussé et égalisé grâce à Aboubacar Sylla (70ᵉ). Cependant, trois minutes plus tard, Mohamed Touré a profité d’une erreur défensive pour marquer le troisième but des promus. Le Malien Issiaka Samaké a finalement sauvé le Horoya en égalisant sur coup franc à la 85ᵉ minute.

ASM Sangarédi et Foot Élite se neutralisent à Kamsar

Au stade de l’Amitié de Kamsar, l’ASM Sangarédi a accueilli le promu Foot Élite. Malgré plusieurs tentatives des deux équipes, le match s’est soldé par un nul vierge (0-0).

Cette première journée de la Ligue 1 guinéenne a offert des émotions contrastées, entre des rencontres prolifiques et un duel fermé. La suite de la saison promet d’être passionnante.