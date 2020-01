Lycée Senghor de Yimbaya: « sur 23 enseignants, nous avons enregistré la présence de 18 », se félicite Amara Ballato Keita

La grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est rentrée en vigueur ce jeudi. Au lycée-collège Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, le mot d’ordre n’a presque pas été respecté.

Les élèves de ces établissements ont répondu à l’appel de leurs encadreurs pour suivre les cours. Dans certaines salles de classe, notre équipe a constaté la présence des apprenants. Seulement quelques 2 à 3 tables bancs qui étaient vides.

Au lycée, sur 23 enseignants, 18 ont marqué leur présence en classe. Et sur 16 encadreurs, 14 ont également répondu, a livré Amara Ballato Keita, proviseur du lycée Léopold Sédar Senghor.

Au collège Yaguine et Fodé de Yimbaya, sur un effectif de 1480 élèves, 1177 élèves se sont faits remarqués, soient 82,83 % comme taux de présence, selon Elhadj Mamady Keita, principal du collège.

Sur 23 professeurs programmés dans ce collège, 13 étaient en classe de 10 heures à 12heures.

Il faut signaler que des responsable et inspecteurs du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation y étaient dans ces deux établissements pour le contrôle et faire la liste des enseignats présents.

Cependant, le proviseur du lycée dit n’est pas en mesure de prendre des mesures répressives contre les enseignants absents, mais il compte remonter les renseignements au département du tutelle.