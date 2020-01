Éducation: La grève du SLECG en partie observée à Kindia

À la suite de l’annonce faite par le secrétaire général du SLECG Aboubacar Soumah et ses pairs revendiquant l’amélioration de leur condition de vie et l’augmentation de leur salaire indiciaire à huit millions de francs guinéens, cet avis de grève a été partiellement suivi à Kindia.

Après avoir sillonner certains établissements scolaires publics et privés de la place ce matin, dans les établissements publics, l’absence des enseignants titulaires et contractuels était visible et dans d’autres écoles privées certains enseignants ont également abandonné les cours.

Les élèves ont répondu présents, mais certains enseignants ont brillé par leur absence, c’est le cas des collèges Saracoleah, Fissa , l’école primaire Kindia 1, école primaire Saracoleah, collège Sambaya et autres.

Interrogé sur cette grève, une enseignante contractuelle qui a abandonné les cours et qui a gardé l’anonymat explique: « c’est parce que nous sommes derrière Aboubacar Soumah , nous luttons pour la même cause notre intégration à la fonction publique et l’augmentation du salaire. Nous voulons notre prise en charge par l’État depuis l’année passée nous sommes contractuels et non intégrés à la fonction publique. Nous sommes derrière le secrétaire général du SLECG le général Aboubacar Soumah » a t-elle dit.

« Ce matin , nous avons fait le tour de plusieurs établissements à Kindia. Le constat est globalement satisfaisant. Très positif car les élèves et les enseignants ont tous répondu massivement présents. Les cours se tiennent correctement au niveau de la DPE de Kindia. Nous avons visité l’école primaire de Kindia 1, de Kindia 2, l’école primaire de Sarakoleah, le lycée 28 septembre, l’école primaire de Damakhanya centre située dans la sous préfecture de Damakhanya et l’école privée La lune de Sam dans la commune urbaine ».

Tout porte à croire que la DPE a du mal à reconnaître l’ampleur de la situation, mais il appelle aux enseignants à plus de retenue.

Thierno Aliou Sow correspondant de Guinee360 à Kindia