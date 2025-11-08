La rumeur courait depuis plusieurs jours, elle est désormais confirmée. Le Premier ministre Bah Oury a été officiellement désigné directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Selon le dispositif de campagne rendu public, il sera secondé par Faya François Bourouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, nommé directeur adjoint chargé de la stratégie politique et des opérations, et par Mariama Ciré Sylla, ministre de l’Agriculture, qui assurera la direction adjointe en charge de l’administration.

Cette nomination met fin à plusieurs semaines de spéculations autour de la composition de l’équipe du chef de l’État. Des sources internes évoquaient jusqu’ici des discussions serrées, dans lesquelles le nom du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, revenait avec insistance pour ce poste stratégique.

Le candidat du mouvement Génération de la Modernité pour le Développement (GMD) a finalement porté son choix sur son Premier ministre. Selon un communiqué du parti, Bah Oury aura pour mission « d’assurer la coordination opérationnelle des actions de la campagne et du scrutin afin de maximiser les chances du candidat ».

Présentée par Mamadi Doumbouya comme « un choix historique et stratégique », cette décision ne laisse pas indifférent. Elle suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique, où plusieurs observateurs relèvent le paradoxe du parcours de Bah Oury — figure longtemps associée à la lutte contre les régimes issus de coups d’État.

En 2009, alors que la Guinée traversait la transition dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara, Bah Oury présidait la commission d’organisation du rassemblement du 28 septembre contre la candidature de ce dernier, tragiquement réprimé dans le sang.

Plus de quinze ans plus tard, l’ancien opposant se retrouve à la tête de la campagne d’un président arrivé au pouvoir à la suite d’un putsch. Une trajectoire que certains analystes jugent « surprenante » ou « contradictoire » avec ses engagements passés.

Bien avant l’officialisation de la candidature de Mamadi Doumbouya, plusieurs voix avaient d’ailleurs appelé Bah Oury à quitter la Primature, estimant qu’il devait rester fidèle à ses convictions démocratiques.