Depuis sa création le 2 décembre 2021, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), n’a pas connu de changement. Ce mercredi 08 novembre 2023, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a annoncé plusieurs réformes au sein de cette cour spécialisée dans les crimes économiques.

Parmi ces réformes, Alphonse Charles Wright envisage de créer deux parquets. Selon lui, à partir du vendredi 10 novembre, la première lecture de ce projet sera faite dans son département. « J’ai déjà fini de travailler sur l’avant projet de la CRIEF. Nous avons déjà commencé à négocier ce projet. C’est déjà terminé. Donc après demain (vendredi) ce projet de loi va connaître la première lecture au niveau du département de la justice où je compte créer deux parquets au niveau de la CRIEF. C’est la première réforme que j’ai proposée qui va faire l’objet d’un examen en Conseil interministériel et en Conseil des ministres. Mon souci aujourd’hui c’est de faire en sorte que le procureur spécial s’il doit rester au premier degré, qu’il reste là-bas et qu’au niveau du second degré qu’il y ait un procureur financier national qui est sous forme de procureur général pour ne pas qu’on le voie un peu partout. Il (Aly Touré) est victime de ça. Aujourd’hui les gens pensent qu’il en fait trop, qu’il fait de proie alors qu’il est en train d’exercer les pouvoirs que la loi lui confère », a-t-il laissé entendre dans l’émission “Rien à cacher” d’Evasion Tv.

Selon les explications du ministre, ces deux parquets seront la conséquence directe de la subdivision de cette juridiction à deux niveaux conformément aux faits poursuivis : « Si on vous prend pour dire que vous êtes poursuivis pour des affaires criminelles de délit financier, ce que je veux désormais qu’on fasse la part des choses. Si ça n’est pas en lien avec la chose publique que cette compétence soit vraiment circonscrite à la protection des biens publics. Qu’on envoie pas des choses sanitaires là-bas. Comme son nom l’indique, c’est une cour de répression qui va être créée au second degré. Au premier degré il y aura un tribunal de répression. Le tribunal pour le premier degré et une cour au niveau du second degré. Ce qui veut dire que toutes ces réformes-là vont amoindrir les charges un tout petit peu du procureur spécial. Il a besoin aujourd’hui de cette réforme pour pouvoir souffler. »

Le ministre de la Justice pense qu’il faut aller vers la spécialisation des magistrats de la CRIEF. C’est pourquoi dit-il, “un accord a été trouvé avec les ministres du Budget et celui des Finances” pour former les magistrats de cette juridiction sur ces questions. « Il faudrait leur apprendre aujourd’hui quel est le processus de décaissement de budget de l’Etat (…) D’ailleurs à partir de demain (jeudi), il y a une décision qui tombera au niveau du ministère de la Justice concernant cette affaire », a-t-il conclu.