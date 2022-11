Après avoir été auditionnés sans leurs avocats durant toute la journée, à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, Sâ Yolande Camara et ses collaborateurs du ministère des Infrastructures et des transports, ont été sommés de rentrer chez eux.

Ces cadres, à leur sortie, n’ont pas accordé le temps d’interview aux journalistes qui étaient sur place. Cependant, ils seront face aux interrogateurs demain mercredi également, a-t-on appris sur place.

Il faut rappeler que ces 7 cadres et le patron du département des infrastructures et des travaux publics, ont été suspendus par le premier ministre Bernard Goumou, pour des faits de »présumé implication dans une affaire de corruption et de népotisme ‘‘.

A rappeler que le ministre Yaya Sow qui clame son innocence dans ce dossier, a déjà été entendu hier lundi par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale.