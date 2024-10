Le coordinateur général du Forum des forces sociales de Guinée (FSSG) s’est exprimé ce mardi 8 octobre 2024 sur la suspension du préfet de Kankan, Kandja Mara. Abdoul Sacko appelle la justice à compléter l’acte du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

“Nous estimons que le ministère de l’Administration du Territoire a joué sa part de responsabilité et s’est montré digne de confiance dans ce cas précis”, a déclaré l’activiste de la société civile, invitant ainsi le département dirigé par Ibrahima Kalil Condé à veiller à l’applicabilité de sa décision.

Dans une déclaration publiée le lendemain de l’annonce de la suspension, le Forum des forces sociales avait demandé au parquet de Kankan de s’autosaisir du dossier. Après la suspension du préfet par le MATD, Abdoul Sacko affirme que la justice n’a plus d’arguments.

“Il revient maintenant au parquet de compléter l’acte du ministère de l’Administration du Territoire pour éviter d’éventuels troubles sociaux dans le pays”, soutient M. Sacko.

Dans un contexte d’insécurité marqué par la disparition forcée d’opposants et des pertes en vies humaines, le coordinateur du FSSG estime que la suspension du préfet de Kankan, qui semble connaître les circonstances de la mort du Dr Dioubaté, ne doit pas rester impunie.

“On ne peut pas continuer à banaliser la vie humaine. On ne peut pas se vanter d’avoir causé la mort d’une personne comme si c’était un animal. La justice n’a plus d’excuses. Elle doit aller au-delà du cas du Dr Dioubaté, car ce préfet doit être informé des précédents cas de disparitions forcées et des pertes en vies humaines enregistrées. C’est au parquet d’être responsable.”