Dans son dynamisme d’endiguer la pandémie liée au coronavirus en Guinée, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a lancé une campagne d’accélération de la vaccination contre la Covid-19. C’était ce vendredi 8 septembre 2021, au centre de santé de Lambanyi.

Prenant part à cette cérémonie, le Directeur général de l’ANSS, Dr Sakoba KEITA, a fait savoir que l’objectif visé par cette campagne, est d’atteindre le seuil de contrôle de la maladie d’ici la fin d’année en cours. Pour y arriver, l’épidémiologiste indique qu’aujourd’hui «nous avons près de 1 750 000 doses de vaccins à Conakry. Il y a aussi près de 600 000 doses qui sont distribués à l’intérieur du pays et pratiquement toutes les semaines qui arrivent, on aura au moins deux à trois arrivages jusqu’à l’atteinte des 5 000 000 de doses qui sont déjà négociées par l’Administration guinéenne avec les différents partenaires et les pays amis qui continuent à nous donner.»

Dr Sakoba KEITA dit avoir pris contact avec les autorités de l’éducation pour qu’ils puissent élaborer ensemble un plan de vaccination à l’ouverture prochaine, en faveur non seulement des enseignants qui n’ont pas reçu encore leur dose et en faveur des enfants de 12 à 17 ans. «Ce plan est en cours de négociation avec les autorités éducatives. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de garder essentiellement les doses de vaccin Pfizer arrivées hier pour Conakry parce que ce vaccin ne peut être conservé qu’à moins 70 degré. Nous n’avons pas cette condition en terme d’électricité et de congélateur à l’intérieur du pays, et parce que Conakry héberge près de 80% de nos malades. La plus part des enfants infectés résident ici».

Représentant le Gouvernorat de Conakry à ce lancement, Dr Chérif, Directeur de Cabinet dudit Gouvernorat, a expliqué que Madame la Gouverneure a noté avec «satisfaction», que la santé a atteint un niveau «très appréciable» en terme de démarches pour la prévention contre la Covid-19. A travers la présente campagne déclenchée aujourd’hui, déclare Dr Chérif : « il va s’agir d’une stratégie accélérer contre la Covid-19. Nous avons un sentiment de satisfaction. Nous allons d’avantage nous engager pour accélérer cette campagne afin que la mobilisation se multiplie autant que possible au sein de la population, afin que les objectifs fixés d’ici la fin d’année, a savoir les 60% de personnes vaccinées au niveau de notre public, puissent être rapidement atteints. Les cinq Maires et le Président de la délégation spéciale de Kassa, seront sensibiliser ou feront l’objet d’une responsabilisation renouvelée en direction de leurs chefs de quartiers pour que toutes les couches de la population, comptée aujourd’hui autour de 2 millions 800 milles habitants, soient atteints en terme de sensibilisation sur la portée de cette vaccination».

Les autorités sanitaires ont de nouveau mis cette occasion à profit, pour inviter les citoyens guinéens à se faire vacciner.

Mamadou Saïdou DIALLO