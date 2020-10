Chères concitoyennes, chers concitoyens, C’est avec regret que nous apprenons sur les antennes des médias des propos mensongers sur la présidente du Parti de l’Action Citoyenne par le Travail (PACT), notre candidate Dr Makalé TRAORÉ.

Les populations Guinéennes jugeront de la crédibilité des personnes qui accusent Dr. Makalé TRAORÉ et qui ont contribué à la dégradation de la situation sociopolitique et économique de notre pays.

Les populations guinéennes ne sont pas dupes. Après avoir essayé de faire passer Dr. Makalé TRAORÉ pour une candidate du pouvoir, dès l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2020, sans succès, s’en suit celui d’un prétendu détournement d’une partie du fonds de campagne octroyé au candidat Alpha Condé en 2010.

Compte-tenu de la qualité de notre campagne, cela ne fait que commencer…

Une campagne présidentielle est une occasion pour les partis politiques en course de présenter leur bilan et/ou programme aux électeurs pour leur permettre de faire leur choix en toute connaissance de cause.

Notre parti PACT et sa candidate, dans cette campagne, recentrent le débat sur des questions essentielles de développement socio-économique de la nation et la coexistence pacifique.

Notre programme basé sur l’inclusion économique sociale et financière pour une répartition équitable de nos ressources et la lutte contre la corruption est tellement clair que nous n’avons pas besoin de transformer la campagne en débat de personnes et nous distraire ainsi de nos objectifs de développement équilibré, de justice sociale pour tous.

Fidèle à notre vision citoyenne, ce débat ne saura nous détourner de notre volonté inébranlable de proposer à notre pays une autre façon de faire la politique, bien que nous soyons conscients que nos engagements inquiètent plus d’un.

Les propos mensongers sur la présidente du PACT, Dr Makalé TRAORÉ, donnent l’occasion aux guinéens qui en doutaient encore, qu’elle n’est candidate ni pour le compte du pouvoir, ni pour accompagner le pouvoir. Elle est candidate pour les guinéens sans aucune autre considération.

Le PACT appelle les citoyennes et citoyens guinéens à rester sereins et continuer à adhérer au PACT qui prend, progressivement, place dans leur esprit et leur cœur.

Quant à nous, nous continuons notre campagne basée sur des valeurs républicaines et un programme de gouvernance précis et concret, pour répondre aux préoccupations de nos populations.

La cellule de communication du PACT

Conakry, le 07 octobre 2020