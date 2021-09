Auparavant attribuée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sous le régime d’Alpha Condé, la délivrance de tous les types de visas est désormais confiée au ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger.

L’annonce est faite par la Secrétaire générale de ce département qui, faut-il rappeler, assure l’intérim après la démission du gouvernement de Kassory.

« Le 05 septembre 2021, le Comité national de Rassemblement de développement (CNRD), a pris toutes les charges de l’Etat en procédant à la dissolution des institutions et du gouvernement. Dans le domaine diplomatique et consulaire, le CNRD a décidé, à compter de la signature de la présente lettre, de ramener au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, la délivrance de tous les types de visas jusqu’ici confiée au ministère de la Sécurité et de la protection civile », indique la note circulaire.

« Ce faisant, d’ordre du CNRD, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter sans délai, la présente instruction », martèle l’ambassadeur Fanta Cissé.