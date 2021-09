Le RPG arc-en-ciel et ses partis alliés de la CODEC ont enfin brisé le silence 72 heures après la prise du pouvoir par l’armée en Guinée.

Les responsables du désormais ancien parti au pouvoir et ses alliés disent prendre acte de la situation. Dans une déclaration rendue publique ce 7 septembre, ils exigent des nouvelles autorités du pays, le respect de l’intégrité physique de leur champion et invitent la junte à veiller à la santé d’Alpha Condé pendant cette période de Covid-19.

Déclaration !

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, ont suivi de très près les événements de dimanche 5 septembre 2021 qui ont débouché sur l’avènement de nouvelles autorités à la tête du pays. Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, prennent acte de la situation de fait accompli.

A la suite d’autres voix, à travers le monde, notamment la communauté internationale, le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC appellent les nouvelles autorités comme elles s’y sont engagées, solennellement, à préserver l’intégrité physique et morale du Président Alpha CONDE et à procéder à sa libération rapide et sans conditions.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, demandent de veiller soigneusement sur la santé du Président Alpha CONDE, surtout en cette période de COVID19.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, souhaitent vivement le retour de notre Pays à un ordre constitutionnel normal.

Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, se réjouissent du climat de paix entre les populations et invitent chacun et tous à continuer d’y œuvrer pour le bien de tous pour un avenir radieux et solidaire de toutes les filles et de tous les fils du pays.

Enfin, Le RPG-ARC-EN-CIEL et ses Alliés de la CODEC, invitent leurs militantes, militants, sympathisants et responsables à plus que jamais resserrer les rangs pour sauvegarder les acquis, les valeurs et l’esprit de solidarité de nos différents partis.

Fait à Conakry le 7 septembre 2021