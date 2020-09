Le parti du chef de file de l’opposition au parlement, l’UDG de Mamadou Sylla annonce qu’il ne participera pas au scrutin du 18 octobre prochain.

L’annonce a été faite, ce mardi 08 septembre 2020, dans une déclaration. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée,ce mardi 08 septembre 2020.

La raison avancée pour se retirer du scrutin, c’est le fichier électoral que l’opposant juge non crédible.

Selon Boubacar Diallo du PPD, membre de l’Alliance patriotique qui soutient Mamadou Syllla, ils ont relevé de nombreuses insuffisances à la Commission électorale nation indépendante:

« Nous avons relevé des insuffisances notoires et un manque de transparence de nature à poser d’énormes problèmes à l’issue du scrutin. Malgré nos questions restées sans réponse, et la poursuite effrénée du chronogramme fantaisiste de façon unilatérale par la CENI, l’implication des acteurs politiques concernés par la Présidentielle n’est toujours pas d’actualité.

A quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, aucune disposition rassurante n’est mise en place, eu égard aux ratés néfastes et scandaleux, relevés pendant les dernières élections législatives.

L’accalmie des derniers temps risque de tomber en disgrâce avec de nombreux membres du FNDC encore et toujours emprisonnés injustement. Plus grave, plus de 200 de nos concitoyens ont été tués en défendant la démocratie et l’alternance, sans que les coupables ne soient encore confondus, poursuivis et condamnés.

De toute évidence, les préparatifs en cours à la CENI ne pourront pas garantir la sécurisation des bureaux de vote, la quiétude sociale le jour du vote, l’installation des démembrements, le respect des délais incompressibles, etc.

De tout ce qui précède, la coalition patriotique pour l’alternance a décidé de se retirer de la compétition afin de ne pas être partie prenante à la crise post-électorale déjà programmée.