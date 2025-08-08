Le 4 août, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a signé un décret retirant la concession minière de la Guinea Alumina Corporation SA (GAC), filiale émiratie, pour non-respect de ses engagements prévus par le Code minier. Cette concession a été attribuée à Nimba Mining Company S.A (NMC), une société publique guinéenne récemment créée.

Invité de RFI ce vendredi 8 août 2025, le Premier ministre Bah Oury est revenu sur cette décision, qu’il justifie par un manquement majeur de l’entreprise sortante.

« La concession minière retirée à GAC concernait initialement la construction d’une raffinerie d’aluminium, prévue depuis près de vingt ans, qui n’a jamais vu le jour. Les anciens gouvernements ont été laxistes. Depuis le 5 septembre 2021, nous avons décidé d’encourager la transformation des minerais sur place. Ceux qui ne respectent pas les conventions peuvent être sanctionnés », a-t-il déclaré.

Face aux critiques évoquant un risque pour l’attractivité du pays, le chef du gouvernement assure que les « investisseurs sérieux er crédibles » n’ont rien à craindre et que la loi est clairement « de notre côté ». Il précise par ailleurs que d’autres compagnies minières pourraient être concernées par des mesures similaires en cas de manquements contractuels.

S’agissant des conséquences sociales, Bah Oury se veut rassurant. Il reconnaît l’inquiétude liée aux 3 000 emplois locaux menacés, mais renvoie la responsabilité à GAC. « En vingt ans, s’ils avaient été véritablement engagés, ils auraient construit la raffinerie d’alumine prévue. »

Le Premier ministre souligne qu’une nouvelle société publique, Nimba Mining, créée il y a seulement quatre jours, reprendra l’activité. « Nous ne sacrifierons pas nos compatriotes, au contraire, nous défendrons leurs droits et garantirons des emplois sécurisés, conformément à l’objectif initial de la création de GAC. »