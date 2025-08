La société Emirates Global Aluminium (EGA) a fermement dénoncé la décision de l’État guinéen de retirer le titre minier à sa filiale Global Alumina Corporation (GAC). Cette réaction fait suite au décret pris par le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, révoquant la concession minière de l’une des plus grandes compagnies opérant dans le pays, désormais attribuée à la société publique Nimba Mining Company S.A (NMC), récemment créée.

Pour EGA, maison mère de GAC, il s’agit ni plus ni moins d’“une expropriation de son investissement”, consécutive à une “suspension illégale” des activités de sa filiale depuis l’automne 2024 et à “la tentative injustifiée de résilier l’accord de base autorisant l’entreprise à opérer en Guinée”.

“Cette mesure constitue également une violation flagrante des droits contractuels et légaux de GAC. Elle met en péril plus de 3 000 emplois locaux et suscite de sérieuses inquiétudes quant au respect de l’État de droit en République de Guinée”, dénonce la compagnie émiratie.

Selon EGA, sa filiale a joué un rôle essentiel dans le développement socio-économique de la région de Boké, en “contribuant à hauteur de 244 millions de dollars à l’économie guinéenne et en investissant 700 000 dollars dans des projets sociaux rien qu’en 2024”. Elle ajoute : “Cette OPA illégale et hostile constitue une violation supplémentaire des obligations contractuelles de la Guinée et compromet la crédibilité de ses relations avec les investisseurs étrangers.”

Par ailleurs, EGA estime qu’en “rétrocédant les droits miniers de GAC à une autre entité – qui, malgré le manque de transparence, semble être une entité étatique guinéenne –, l’État guinéen a signalé sa volonté de violer les principes juridiques fondamentaux au détriment de la confiance des investisseurs, de la transparence de la gouvernance et de l’intérêt national à long terme”.

Toutefois, prévient-elle, “EGA se réserve tous ses droits, tandis que GAC cherchera à obtenir réparation par les voies légales déjà engagées et toute autre action en justice devant les instances compétentes. GAC, avec le soutien d’EGA, reste déterminée à protéger ses droits et les intérêts de ses employés, partenaires et actionnaires”.