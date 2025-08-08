Le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé, ce vendredi 8 août 2025, sur l’absence de son ancien collaborateur, Cellou Dalein Diallo, des listes électorales.

Pour le chef du gouvernement, cette situation relève de critères administratifs liés à la résidence.

« Je pense qu’il y a un problème en termes de résidence. Et vous savez, si vous êtes non-résident dans une ville ou dans une collectivité, il faut que vous attestiez d’une résidence d’une certaine durée. Donc, il n’y a aucune volonté d’exclure qui que ce soit dans ce processus », a-t-il affirmé.

L’ancien Premier ministre vit en exil depuis plus de trois ans, à la suite d’un différend avec le CNRD autour de sa maison de Dixinn. Contraint de quitter le pays, il partage désormais son temps entre Abidjan et Dakar.