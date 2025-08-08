À quelques semaines du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre, le Premier ministre guinéen Bah Oury a laissé entendre, ce jeudi au micro de Radio France Internationale (RFI), que rien, dans le projet de nouvelle Constitution, n’empêcherait le général Mamadi Doumbouya de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Invité de l’émission de Christophe Boisbouvier, le chef du gouvernement de transition a ainsi levé le voile sur une question qui alimente les spéculations depuis plusieurs mois : la possible candidature du président de la transition.

« Les dispositions qui vont être proposées au peuple par référendum le 21 septembre n’interdisent pas sa candidature », a déclaré Bah Oury, confirmant implicitement que le terrain reste ouvert pour une éventuelle entrée en lice du chef de la junte.

Arrivé au pouvoir en septembre 2021 à la faveur d’un coup d’État contre le président Alpha Condé, le général Doumbouya s’était alors engagé à conduire une transition apolitique, en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Mais près de quatre ans plus tard, les délais électoraux ont été sans cesse repoussés, et les signaux d’un enracinement durable du pouvoir militaire se sont multipliés.

Bah Oury a toutefois réaffirmé que le gouvernement entend organiser l’élection présidentielle d’ici fin 2025, malgré les nombreux défis logistiques et politiques encore à surmonter. Le référendum constitutionnel de septembre est ainsi présenté comme une étape clé pour établir un nouveau cadre institutionnel.

Cette sortie du Premier ministre intervient alors que les inquiétudes montent parmi les partis politiques et les organisations de la société civile, qui redoutent une confiscation du pouvoir par les militaires et une dérive autoritaire du régime en place.