Bien qu’exclu du parti pour violation de statut et règlement, Lamarana Pety Diallo s’inquiète sur l’absence de Cellou Dalein Diallo en Guinée. Ce dorénavant ancien membre du bureau exécutif de l’UFDG affirme que les militants du parti ne savent même pas où vit leur leader.

« Son long séjour à l’étranger laisse les militants orphelins. C’est comme un père de famille qui part sans que sa famille ne sache où il est exactement. Quand vous demandez à un militant et à certains responsables de l’UFDG, les fédérations, même les membres du bureau exécutif, ils vous diront que M. Cellou est à l’étranger, mais on ne sait pas où. Ils ne communiquent plus avec les militants, ils ne communiquent plus avec la base », a laissé croire Lamarana Pety Diallo.

Il affirme que certains cadres de l’UFDG profitent de l’absence de Cellou Dalein Diallo pour jouer le rôle du président du parti. « Ces gens-là disent que si le président n’est pas là, c’est eux. Ils se battent au sommet, chacun signe aujourd’hui, l’autre demain ».

Par ailleurs, M. Diallo indique que les personnes qui composent le staff actuel qui gère l’UFDG « n’ont jamais été membre de l’UFDG. Ils sont arrivés, ils ont débarqué avec le président (Cellou Dalein Diallo, ndlr) avec qui ils étaient dans les ministères ou direction générale ».