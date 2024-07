L’actuel ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, est toujours en désaccord avec son exclusion de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Un an après avoir été écarté par le président du parti, Cellou Dalein Diallo, il a récemment annoncé qu’il “exclut” à son tour son ancien patron du parti.

Ousmane Gaoual Diallo, ancien directeur de la cellule de communication de l’UFDG, et Lamarana Petty Diallo, justifient cette décision par les actes “illégaux” que le leader du parti aurait posés ces dernières semaines. Se présentant comme des cadres et représentants légaux de l’UFDG, ils ont adressé, le 3 juillet 2024, une lettre d’exclusion de Cellou Dalein Diallo au vice-président du parti, Fodé Oussou Fofana, par voie d’huissier.

Dans cette missive consultée par Guinee360, Ousmane Gaoual Diallo et Lamarana Petty Diallo dénoncent les actions de Cellou Dalein Diallo et estiment qu’elles vont à l’encontre des statuts et règlements de l’UFDG.

Pour l’heure, aucun dirigeant officiel de l’UFDG n’a réagi à cette annonce. Les membres du parti, qui avaient déjà exclu Ousmane Gaoual Diallo plusieurs mois auparavant, semblent considérer cette nouvelle action comme un épisode sans importance.

Cette situation reflète les tensions et les divisions internes au sein de l’UFDG, principal parti d’opposition en Guinée. Le bras de fer entre Cellou Dalein Diallo et Ousmane Gaoual Diallo, qui furent des proches collaborateurs avant de devenir adversaires, continue de faire des vagues et de perturber la cohésion du parti.

Affaire à suivre.