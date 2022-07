Alors qu’il a été officiellement annoncé comme entraîneur du Syli National par la FÉGUIFOOT pour les deux prochaines années, Kaba Diawara n’a pas encore signé son contrat nous apprend Lansana Béa Diallo. Cette situation serait les conséquences des mauvais contrats offerts aux précédents sélectionneurs…

Sur les ondes d’Espace FM, le Ministre des Sports est revenu sur le dossier Kaba Diawara. Monsieur Béa Diallo révèle que le contrat de l’entraîneur national n’est jusqu’à présent pas signé, malgré l’annonce officielle de la Fédération Guinéenne de Football à ce propos le 21 avril dernier :

« Même si c’est un fils du pays, moi je vais analyser juridiquement (ndlr le contrat) pas seulement par l’Etat, mais aussi par des cabinets privés. Cela pour nous permettre d’avoir des contrats équilibrés. Afin de nous permettre d’éviter le piège. Donc si ça ne marche pas par exemple avec Kaba Diawara, pour éviter d’encaisser toutes les responsabilités. Et les responsabilités doivent être partagées. Vous voyez dans l’affaire Paul Put que c’est la Guinée qui a perdu. C’est pourquoi nous analysons le contrat de Diawara, sinon il n’y a rien » confie Lansana Béa Diallo.

Plus loin, il explique les raisons de cette méfiance par le fait que de nombreuses erreurs ont été effectuées dans les dossiers contractuels des précédents sélectionneurs :

« Depuis que je suis arrivé, je ne fais que discuter des contrats qui ont été très mal faits. Dans l’affaire Paul Put, on me ramène aujourd’hui des factures où on doit payer plus de 200.000 euros d’indemnités, à Paul Put et à d’autres personnes qui étaient derrière. Didier Six la même chose. On fait des contrats qui sont complètement contre nous… », explique l’ancien boxeur professionnel.

En attendant, Kaba Diawara continue de disputer sereinement ses matchs des éliminatoires de la CAN 2023, avec plus ou moins de réussite.