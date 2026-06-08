Wanindara : deux ateliers de tapisserie ravagés par un incendie

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juin 2026 à Wanindara Château, dans la commune de Lanbanyi, à Conakry, causant d’importants dégâts matériels dans deux ateliers de tapisserie.

Selon les informations recueillies sur les lieux, les flammes ont entièrement ravagé le contenu des deux ateliers, détruisant notamment des équipements de travail, des matières premières ainsi que plusieurs biens appartenant aux artisans.

L’ampleur des pertes matérielles est jugée considérable par les victimes. Toutefois, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée lors de ce sinistre.

Ce nouvel incendie intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des cas de feu dans plusieurs localités du pays. Ces dernières semaines, plusieurs incendies ont été signalés, certains ayant malheureusement entraîné des pertes en vies humaines ainsi que d’importants dégâts matériels.

Au moment où nous mettions cette information en ligne, les circonstances exactes de l’incendie de Wanindara Château n’avaient pas encore été déterminées.