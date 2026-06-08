Hydrocarbures : l’État guinéen accorde des permis de reconnaissance offshore à la société italienne Eni

L’État guinéen et la société italienne Eni ont signé, le 4 juin 2026, un accord portant sur l’exploration des hydrocarbures au large des côtes guinéennes.

Selon l’Agence Ecofin, les permis de reconnaissance, valables pour une durée d’un an, couvrent 15 blocs offshore représentant une superficie d’environ 49 089 km² situés dans les eaux maritimes de la Guinée.

À ce stade, ni les autorités guinéennes ni la société italienne n’ont officiellement confirmé cette information.

Cette initiative intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour le bassin MSGBC (Mauritanie-Sénégal-Gambie-Guinée-Bissau-Guinée), à la suite des importantes découvertes de pétrole et de gaz réalisées entre 2014 et 2017 dans les eaux offshore du Sénégal et de la Mauritanie. Ces découvertes ont renforcé l’attractivité de la région auprès des investisseurs internationaux du secteur énergétique.

Présente dans plusieurs pays africains, notamment en Égypte, au Mozambique, au Congo, en Angola et en Côte d’Ivoire, Eni poursuit ainsi l’expansion de ses activités d’exploration sur le continent africain.