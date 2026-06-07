Assemblée nationale : découvrez la liste provisoire des 147 députés élus

La future Assemblée nationale se dessine. À l’issue des élections législatives du 31 mai 2026, dont les résultats provisoires ont été publiés par la Direction générale des élections (DGE), la mouvance présidentielle décroche une confortable majorité parlementaire. Répartition par circonscription, élus de la diaspora et sièges à la proportionnelle : découvrez la liste provisoire des 147 députés appelés à siéger au Parlement.
Dans les 13 communes du Grand Conakry, la GMD s’impose dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales. La seule exception est enregistrée dans la commune de Gbessia, où les trois sièges en compétition reviennent à Avenir Guinée Nouvelle (AGN).
À l’intérieur du pays, les candidats soutenus par la GMD confirment leur avance dans la plupart des préfectures des régions de Boké, Kindia, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et Nzérékoré. La préfecture de Koundara fait figure d’exception avec la victoire du FRONDEG, qui parvient à s’imposer face aux candidats de la mouvance présidentielle.
La GMD étend également son influence au-delà des frontières nationales. Les quatre sièges réservés aux Guinéens établis à l’étranger ont été remportés par ses candidats dans les circonscriptions de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.
Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, les formations alliées de la GMD occupent également une place importante dans la répartition des 49 sièges.
UMP : 9
ND : 7
RGT : 7
FIDEL : 6
UDD : 5
Liste complète des députés élus (résultats provisoires)
Grand Conakry
Dixinn (GMD) : Melia Ismaël Soumah
Gbessia (AGN) : Thierno Hamidou Baldé, Morlaye Doumbouya, Salématou Yansané
Kaloum (GMD) : Marie Rose Camara
Kassa (GMD) : Aminata Camara
Lambanyi (GMD) : Mamadi Camara, Moussa Mansaré
Sonfonia (GMD) : Mamadou Boye Bah, Idiatou Bah
Tombolia (GMD) : M’famara Bangoura, Adama Djon Kouyaté
Ratoma (GMD) : Alpha Oumar Bah
Matam (GMD) : Théodore Koundouno
Matoto (GMD) : Ansoumane Damaro Camara
Kagbèlen (GMD) : Valeri Kemo Doré, Mohamed Cissé
Manéah (GMD) : Ngady Keïta
Sanoyah (GMD) : Sékouba Camara, Mamadi Kaba
Circonscriptions de l’intérieur du pays
Région de Boké
Boffa, GMD : Mohamed Khalil Bangoura, Alseny Kolia Sylla
Boké, GMD : Aboubacar M’Bop Camara, Souleymane Bangoura, Kadiatou Hawa Camara, Mamadou Oury Bah
Fria, GMD : Marie Ivonne Koumbassa
Gaoual, GMD : Abdoulaye Baldé
Koundara, FRONDEG : Mamadou Alimou Diallo
Région de Kindia
Coyah, GMD : Moussa Condé, Yarie Sylla
Dubréka, GMD : Mohamed Naby Sylla, Zénab Condé, Alpha Abdoulaye Camara
Forécariah, GMD : Aboubacar Traoré, Ibrahima Morsiré Camara
Kindia, GMD : Naby Moussa Sylla, Youssouf Kaba, Fatoumata Baldé, Marie Louise Sia Feindouno
Télimélé, GMD : Diawo Baldé, Mamadou Alpha Bah
Région de Faranah
Dabola, GMD : Bakary Fadiga, Ibrahima Diané
Dinguiraye, GMD : Alseny Diallo, Amadou Diakité
Faranah, GMD : Mariam Oularé, Ibrahima Traoré
Kissidougou, GMD : Yomba Sano, Nestor Tamba Kabadouno
Région de Kankan
Kankan, GMD : Salimou Fofana, Ousmane Kouyaté, El Hadj Amadou Diallo, Ali Badara Condé, Kadiatou Konaté
Kérouané, GMD : Lamine Cissé, Mory Oulen Camara
Kouroussa, GMD : Lamine Kouyaté, Djörö Keïta
Mandiana, GMD : Ousmane Diakité, Laye Fadjimba Keïta, Abdoulaye Diallo, Zakaria Biton Koulibaly
Siguiri, GMD : Fanta Camara, Kadiali Camara, Souleymane Koïta, Karamo Diawara, Moussa Sakoba Keïta
Région de Labé
Koubia, GMD : Abdourahmane Baldé
Labé, GMD : Sékou Marouf Thiam, Thierno Ibrahima Diallo, Ousmane Diallo
Lélouma, GMD : Elhaj Mohamed Ramadan Diallo
Mali, GMD : Mamadou Abbas Souaré, Aïssatou Sadjo Diallo
Tougué, GMD : Ibrahima Kolèt Baldé
Région de Mamou
Dalaba, GMD : Tierno Ismaël Doukouré
Mamou, GMD : Aboubacar Camara, Bademba Baldé
Pita, GMD : Mamadou Maladho Diallo, Ibrahima Doghol Barry
Région de Nzérékoré
Beyla, GMD : Djiba Donzo, Yalamou Delphine Koulémou, Ngouamou Fabara Koné
Guéckédou, GMD : Sia Evelyne Kondouno, Sâa Gabriel Sandouno
Lola, GMD : Kéoulén Doré
Macenta, GMD : Mamadi Kemo Condé, Dorcas Nema John
Nzérékoré, GMD : Pépé Francis Haba, Kokoulou Zogolémou, Bato Mamy, Mamadi Kourouma
Yomou, GMD : Hawa Camara
Représentation des Guinéens de l’étranger
Afrique : Amadou Diarouga Diallo
Amérique : Ali Fadiga
Asie : Tidjane Koïta
Europe : Fatoumata Binta Diallo
Représentation proportionnelle (liste nationale – 49 sièges)
UMP, 9 sièges : Boubacar Siddighi Diallo, Saran Traoré, Dr Dansa Kourouma, Aissatou Diallo, Souleymane Keïta, Fouleymatou Fofana, Moriba Diakité, Hadja Idrissa Bah, Jean-Paul Cédy.
ND, 7 sièges : Papa Jean Kolié, Fatoumata Diallo, Keletigui Doumbouya, Fanta Conté, Jean Saa Kamano, Yopou Lamah, Amadou Sadjo Bah.
RGT, 7 sièges : Ousmane Dadhi Camara, Mme Thérèse Tolno, Alhousseny Makanera, Fatoumata Camara, Mamadi Teré, Lamara Aissatou Diallo, Sékou Samoura.
FIDEL, 6 sièges : Mohamed Lamine Kaba, Fatoumata Condé, Jean-Paul Kotembendouno, Charlotte Daffé, Hamidou Camara, Maimouna Barry.
UDD, 5 sièges : Jean Bien-Aimé Haba, Aissatou Mariama Soumah, Mory Kouyaté, Ouatta Camara et Dr Alpha Abdoulaye Diallo.
FAN 2 siéges : Mme Hadja Makalé Camara et Abdoulaye Dieng.
Partis à représentation unique (13 sièges)
ADC : Dr Ibrahima Sory Diallo
ANN : Mory Kaba
ARP : Mohamed Nabé
BL : Dr Faya Lansana Millimouno
NGR : Ibrahima Abe Sylla
PADES : Dr Ousmane Kaba
RDN : Hawa Koné Diarré
RGP : Elhadj Bouna Keïta
RRD : Abdoulaye Kourouma
UDG : Elhadj Dembo Sylla
UFC : Aboubacar Sylla
PACTE : Dr Makalé Traoré
RGA : Ansoumane Fofana