Assemblée nationale : découvrez la liste provisoire des 147 députés élus

La future Assemblée nationale se dessine. À l’issue des élections législatives du 31 mai 2026, dont les résultats provisoires ont été publiés par la Direction générale des élections (DGE), la mouvance présidentielle décroche une confortable majorité parlementaire. Répartition par circonscription, élus de la diaspora et sièges à la proportionnelle : découvrez la liste provisoire des 147 députés appelés à siéger au Parlement.

Dans les 13 communes du Grand Conakry, la GMD s’impose dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales. La seule exception est enregistrée dans la commune de Gbessia, où les trois sièges en compétition reviennent à Avenir Guinée Nouvelle (AGN).

À l’intérieur du pays, les candidats soutenus par la GMD confirment leur avance dans la plupart des préfectures des régions de Boké, Kindia, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et Nzérékoré. La préfecture de Koundara fait figure d’exception avec la victoire du FRONDEG, qui parvient à s’imposer face aux candidats de la mouvance présidentielle.

La GMD étend également son influence au-delà des frontières nationales. Les quatre sièges réservés aux Guinéens établis à l’étranger ont été remportés par ses candidats dans les circonscriptions de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.

Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, les formations alliées de la GMD occupent également une place importante dans la répartition des 49 sièges.

UMP : 9

ND : 7

RGT : 7

FIDEL : 6

UDD : 5

Liste complète des députés élus (résultats provisoires)

Grand Conakry

Dixinn (GMD) : Melia Ismaël Soumah

Gbessia (AGN) : Thierno Hamidou Baldé, Morlaye Doumbouya, Salématou Yansané

Kaloum (GMD) : Marie Rose Camara

Kassa (GMD) : Aminata Camara

Lambanyi (GMD) : Mamadi Camara, Moussa Mansaré

Sonfonia (GMD) : Mamadou Boye Bah, Idiatou Bah

Tombolia (GMD) : M’famara Bangoura, Adama Djon Kouyaté

Ratoma (GMD) : Alpha Oumar Bah

Matam (GMD) : Théodore Koundouno

Matoto (GMD) : Ansoumane Damaro Camara

Kagbèlen (GMD) : Valeri Kemo Doré, Mohamed Cissé

Manéah (GMD) : Ngady Keïta

Sanoyah (GMD) : Sékouba Camara, Mamadi Kaba

Circonscriptions de l’intérieur du pays

Région de Boké

Boffa, GMD : Mohamed Khalil Bangoura, Alseny Kolia Sylla

Boké, GMD : Aboubacar M’Bop Camara, Souleymane Bangoura, Kadiatou Hawa Camara, Mamadou Oury Bah

Fria, GMD : Marie Ivonne Koumbassa

Gaoual, GMD : Abdoulaye Baldé

Koundara, FRONDEG : Mamadou Alimou Diallo

Région de Kindia

Coyah, GMD : Moussa Condé, Yarie Sylla

Dubréka, GMD : Mohamed Naby Sylla, Zénab Condé, Alpha Abdoulaye Camara

Forécariah, GMD : Aboubacar Traoré, Ibrahima Morsiré Camara

Kindia, GMD : Naby Moussa Sylla, Youssouf Kaba, Fatoumata Baldé, Marie Louise Sia Feindouno

Télimélé, GMD : Diawo Baldé, Mamadou Alpha Bah

Région de Faranah

Dabola, GMD : Bakary Fadiga, Ibrahima Diané

Dinguiraye, GMD : Alseny Diallo, Amadou Diakité

Faranah, GMD : Mariam Oularé, Ibrahima Traoré

Kissidougou, GMD : Yomba Sano, Nestor Tamba Kabadouno

Région de Kankan

Kankan, GMD : Salimou Fofana, Ousmane Kouyaté, El Hadj Amadou Diallo, Ali Badara Condé, Kadiatou Konaté

Kérouané, GMD : Lamine Cissé, Mory Oulen Camara

Kouroussa, GMD : Lamine Kouyaté, Djörö Keïta

Mandiana, GMD : Ousmane Diakité, Laye Fadjimba Keïta, Abdoulaye Diallo, Zakaria Biton Koulibaly

Siguiri, GMD : Fanta Camara, Kadiali Camara, Souleymane Koïta, Karamo Diawara, Moussa Sakoba Keïta

Région de Labé

Koubia, GMD : Abdourahmane Baldé

Labé, GMD : Sékou Marouf Thiam, Thierno Ibrahima Diallo, Ousmane Diallo

Lélouma, GMD : Elhaj Mohamed Ramadan Diallo

Mali, GMD : Mamadou Abbas Souaré, Aïssatou Sadjo Diallo

Tougué, GMD : Ibrahima Kolèt Baldé

Région de Mamou

Dalaba, GMD : Tierno Ismaël Doukouré

Mamou, GMD : Aboubacar Camara, Bademba Baldé

Pita, GMD : Mamadou Maladho Diallo, Ibrahima Doghol Barry

Région de Nzérékoré

Beyla, GMD : Djiba Donzo, Yalamou Delphine Koulémou, Ngouamou Fabara Koné

Guéckédou, GMD : Sia Evelyne Kondouno, Sâa Gabriel Sandouno

Lola, GMD : Kéoulén Doré

Macenta, GMD : Mamadi Kemo Condé, Dorcas Nema John

Nzérékoré, GMD : Pépé Francis Haba, Kokoulou Zogolémou, Bato Mamy, Mamadi Kourouma

Yomou, GMD : Hawa Camara

Représentation des Guinéens de l’étranger

Afrique : Amadou Diarouga Diallo

Amérique : Ali Fadiga

Asie : Tidjane Koïta

Europe : Fatoumata Binta Diallo

Représentation proportionnelle (liste nationale – 49 sièges)

UMP, 9 sièges : Boubacar Siddighi Diallo, Saran Traoré, Dr Dansa Kourouma, Aissatou Diallo, Souleymane Keïta, Fouleymatou Fofana, Moriba Diakité, Hadja Idrissa Bah, Jean-Paul Cédy.

ND, 7 sièges : Papa Jean Kolié, Fatoumata Diallo, Keletigui Doumbouya, Fanta Conté, Jean Saa Kamano, Yopou Lamah, Amadou Sadjo Bah.

RGT, 7 sièges : Ousmane Dadhi Camara, Mme Thérèse Tolno, Alhousseny Makanera, Fatoumata Camara, Mamadi Teré, Lamara Aissatou Diallo, Sékou Samoura.

FIDEL, 6 sièges : Mohamed Lamine Kaba, Fatoumata Condé, Jean-Paul Kotembendouno, Charlotte Daffé, Hamidou Camara, Maimouna Barry.

UDD, 5 sièges : Jean Bien-Aimé Haba, Aissatou Mariama Soumah, Mory Kouyaté, Ouatta Camara et Dr Alpha Abdoulaye Diallo.

FAN 2 siéges : Mme Hadja Makalé Camara et Abdoulaye Dieng.

Partis à représentation unique (13 sièges)

ADC : Dr Ibrahima Sory Diallo

ANN : Mory Kaba

ARP : Mohamed Nabé

BL : Dr Faya Lansana Millimouno

NGR : Ibrahima Abe Sylla

PADES : Dr Ousmane Kaba

RDN : Hawa Koné Diarré

RGP : Elhadj Bouna Keïta

RRD : Abdoulaye Kourouma

UDG : Elhadj Dembo Sylla

UFC : Aboubacar Sylla

PACTE : Dr Makalé Traoré

RGA : Ansoumane Fofana