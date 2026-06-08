« Nous avons tout perdu » : le désarroi des victimes de l’incendie à Wanindara

Suite à l’incendie qui a ravagé deux ateliers de tapisserie à Wanindara Château, les victimes peinent encore à mesurer l’étendue des dégâts. Sur les lieux du sinistre, entre débris calcinés, rouleaux de tissus réduits en cendres et fauteuils endommagés, l’émotion reste vive.

Maître tapissier et propriétaire de l’un des ateliers touchés, Sékou Sacko affirme avoir tout perdu. Alerté par ses apprentis dans la matinée, il dit avoir découvert avec stupeur l’ampleur du drame. « C’est ce matin que les apprentis m’ont appelé pour m’informer que notre atelier avait pris feu. Vraiment, je n’ai plus rien à dire », confie-t-il, encore sous le choc.

Selon lui, les pertes se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de francs guinéens. Entre les rouleaux de tissus, les équipements de travail et les fauteuils confiés par des clients, le préjudice est considérable. À cela s’ajoutent les avances déjà perçues pour des commandes en cours. « Il y avait plus d’une centaine de rouleaux de tissus et plusieurs fauteuils de clients. J’avais également reçu des avances pour certains travaux », explique-t-il.

Face à cette situation, l’artisan lance un appel aux autorités. « Si l’État pouvait nous aider, cela nous soulagerait énormément. Aujourd’hui, c’est vraiment difficile à gérer », plaide-t-il.

Dans le second atelier touché, le constat est tout aussi alarmant. Moussa Keita, également maître tapissier, raconte les circonstances dans lesquelles le feu aurait été constaté. Selon ses explications, un jeune présent sur les lieux aurait aperçu une légère fumée à l’arrière du bâtiment sans imaginer qu’un incendie était en train de se déclarer.

Quelques instants plus tard, les flammes se sont propagées à grande vitesse à travers les matériaux inflammables entreposés dans les ateliers. « Il y avait des chiffons, des tissus pour fauteuils, des contreplaqués et plusieurs autres matériaux. Le feu s’est rapidement développé », explique-t-il.

S’il s’abstient à avancer un montant précis des pertes, Moussa Keita évoque néanmoins des dégâts considérables. Il affirme que chacun des deux ateliers abritait une douzaine de salons en cours de fabrication, sans compter les stocks de marchandises récemment réceptionnés et les contrats en attente d’exécution. « C’est énorme. Nous avons perdu beaucoup de marchandises et plusieurs commandes importantes », déplore-t-il.

Apprenti dans l’un des ateliers sinistrés, Bakary Sylla revient quant à lui sur les premiers instants de l’incendie. Selon son témoignage, l’origine du feu demeure inconnue. « Nous ne savons pas si c’est un court-circuit ou autre chose. Nous avons constaté que le feu avait commencé à un endroit avant de se propager rapidement », explique-t-il.

Malgré les tentatives des riverains pour maîtriser les flammes, l’incendie a continué sa progression. « Tout le monde a essayé d’éteindre le feu, mais nous n’avons pas réussi. Nous avons beaucoup perdu », regrette le jeune apprenti.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, cet incendie laisse derrière lui des artisans éprouvés, confrontés à la destruction de plusieurs années de travail et à l’incertitude quant à la reprise de leurs activités.