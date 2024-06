Selon un communiqué publié sur son site officiel, ROSATOM a signé un protocole d’accord avec ses partenaires de la République de Guinée, le 7 juin 2024, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il s’agit d’un protocole de coopération énergétique entre les deux parties, visant à explorer la possibilité de déployer des unités électriques flottantes en Guinée.

Le protocole d’accord a été signé en présence d’Andrey Nikipelov, directeur général adjoint pour l’ingénierie mécanique et les solutions industrielles de ROSATOM, et Igor Kotov, chef de la division d’ingénierie mécanique de ROSATOM. Il prévoit une collaboration étroite pour le développement et la mise en œuvre de centrales électriques flottantes destinées à fournir de l’électricité aux consommateurs industriels et domestiques en Guinée. Les centrales proposées utiliseront des réacteurs RITM-200, réputés pour leur efficacité.

« La coopération implique un travail commun sur le développement d’une solution d’approvisionnement en électricité pour les consommateurs industriels et domestiques de la République de Guinée, en déployant des centrales nucléaires flottantes avec des réacteurs RITM-200, qui ont déjà prouvé leur efficacité. Comme vous le savez, le problème de l’approvisionnement en électricité dans la région africaine est urgent et notre tâche principale est de fournir à nos partenaires une solution rapide, fiable et respectueuse de l’environnement. Le mémorandum signé complète la feuille de route de la division d’ingénierie mécanique de ROSATOM pour la production d’équipements avancés pour la nouvelle génération de l’industrie nucléaire et démontre le grand intérêt mondial pour notre technologie », a déclaré Vladimir Aptekarev, chef adjoint de la division d’ingénierie mécanique de ROSATOM.

Les parties s’engagent ainsi à travailler conjointement sur les termes et conditions du projet, visant à résoudre les défis énergétiques en Guinée grâce à des solutions innovantes et durables. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans l’approvisionnement en électricité de la Guinée, en apportant une réponse moderne et écologique aux besoins croissants en énergie.