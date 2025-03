À l’instar de nombreux pays, la Guinée a célébré, ce samedi 8 mars 2025, la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le comité des femmes de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) a procédé à une distribution de sucre et de sacs de riz dans plusieurs lieux de culte de la commune de Kaloum.

La première étape de cette action s’est tenue à la mosquée de Boulbinet, en présence du premier imam Aboubacar Kaba. Fatoumata Diaraye Keïta, présidente du comité des femmes de l’USTG, a expliqué les motivations de cette initiative : “Au nom de notre Centrale mère, l’USTG, et à l’occasion du mois de Ramadan et du Carême, nous avons distribué des denrées alimentaires – sucre et sacs de riz – aux fidèles musulmans et chrétiens. Ils ont toujours été présents pour accompagner les croyants, mais aussi les femmes syndicalistes.”

De son côté, l’imam Aboubacar Kaba s’est réjoui de cette initiative et a formulé des prières en faveur des donatrices et du peuple guinéen. “Nous sommes vraiment heureux. Celui qui fait un don en ce mois de pénitence recevra forcément la bénédiction divine. Que Dieu bénisse votre structure, les femmes, ainsi que tout le peuple de Guinée.”

Après la mosquée de Boulbinet, la délégation s’est rendue à la paroisse Saint-Joseph pour poursuivre la distribution. Là encore, des responsables de l’église ont salué ce geste et invoqué la grâce divine.

Au-delà de cette action caritative, les femmes syndicalistes ont saisi l’occasion pour appeler à une réelle avancée en matière d’égalité des genres en Guinée. “Il est temps que l’équité de genre devienne une réalité”, ont-elles insisté.