À l’occasion du Mois de la Femme, l’ONG Global Alliance for Health and Education a organisé une conférence de presse ce vendredi 7 mars 2025 à Conakry, afin de sensibiliser le public, particulièrement les femmes, sur le cancer du col de l’utérus. Cet événement, qui s’est déroulé dans les locaux de l’École du 2 octobre, a réuni des élèves du secondaire ainsi que des cadres de l’administration guinéenne.

Dans son intervention, Dr Saran Kaba, médecin spécialiste en santé publique et présidente exécutive de l’ONG Global Alliance for Health and Education, a souligné la gravité de la situation : “Le cancer du col de l’utérus est un cancer très fréquent, mais la communication à son sujet reste insuffisante. Il touche non seulement la Guinée, mais toute la sous-région. C’est pourquoi, notre organisation a décidé de s’engager dans la sensibilisation sur ce problème de santé publique. Selon le directeur général de l’OMS, il existe des moyens de lutter efficacement contre ce cancer, notamment la vaccination, le dépistage précoce et les traitements. Ces moyens sont relativement accessibles, contrairement à d’autres types de cancers. Chaque année, le cancer du col de l’utérus fait plus de 2000 victimes en Guinée, et plus de la moitié de ces femmes décèdent. Il est donc crucial de trouver des solutions durables pour éradiquer cette maladie.”

Elle a également mis en avant plusieurs initiatives nationales pour lutter contre ce cancer. “Des institutions comme Soltis, ainsi que le Programme national de lutte contre le cancer, travaillent sans relâche pour installer des centres de dépistage gratuits à travers le pays, et pour traiter les lésions précancéreuses. De plus, un projet est en cours pour introduire la vaccination contre le virus HPV en Guinée. Ce vaccin est déjà disponible dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Sierra Leone, et la Guinée est en marche pour l’intégrer à son programme de vaccination. Nous militions auprès du ministère de la Santé pour que ce vaccin soit disponible pour les filles de 9 à 14 ans, afin de prévenir ce cancer.”

Dans sa prise de parole, Dr Kouassi Comoe Jean Claude, coordinateur du projet SUCCESS en Guinée, a expliqué les méthodes innovantes adoptées dans ce projet de prévention secondaire. “Le test HPV est l’une des principales innovations de ce projet, car il permet de détecter la présence du virus responsable du cancer du col de l’utérus. Une autre innovation importante est l’auto-palpation, qui permet aux femmes de se dépister elles-mêmes et d’envoyer leurs résultats à un professionnel de santé. Enfin, pour le traitement, nous utilisons un appareil portable appelé thermorégulateur, qui permet de traiter les lésions précancéreuses en seulement une minute”, a-t-il expliqué.

Dr Comoe a aussi insisté sur l’importance de la prévention primaire, en sensibilisant la population aux comportements à risque. “Les rapports sexuels précoces, le tabagisme, et les partenaires sexuels multiples sont des facteurs qui augmentent la persistance du virus HPV. Il est donc essentiel d’informer les jeunes, particulièrement les adolescents, pour éviter la propagation de ce virus. Le vaccin contre le HPV, qui fait partie de la prévention primaire, est également une mesure importante pour lutter contre cette maladie.”

Aïssatou Diallo, une participante, a exprimé sa reconnaissance envers l’ONG pour cette initiative. “C’est un phénomène qui fait des ravages. J’étais ignorante de certains aspects de cette maladie, mais cette conférence m’a permis d’en apprendre beaucoup. En tant que mère et sœur, je m’engage à véhiculer ce message de sensibilisation auprès des autres. Nous devons nous dépister pour éviter ce cancer. Il est essentiel que ce vaccin arrive en Guinée pour protéger nos enfants dès maintenant, car nous n’avons pas eu la chance d’être informées à temps”, a-t-elle déclaré.

Cette conférence a ainsi permis de renforcer la prise de conscience sur l’importance du dépistage précoce, de la vaccination, et de l’adoption de comportements préventifs face au cancer du col de l’utérus, un enjeu majeur de santé publique en Guinée et en Afrique.