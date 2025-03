La Journée internationale des droits des femmes est célébrée ce 8 mars 2025 sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ». L’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a saisi cette occasion pour appeler à la promotion et à la protection des droits de toutes les femmes et filles guinéennes.

Selon le leader de l’UFDG, le thème de cette année résonne particulièrement en Guinée, où les défis liés à la reconnaissance et à l’exercice des droits des femmes demeurent un problème majeur.

“Les femmes guinéennes continuent de faire face à des obstacles réels, notamment en matière d’accès à l’éducation, aux soins de santé et à la participation aux instances décisionnelles. Des pratiques traditionnelles néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et les violences conjugales, persistent, entravant leur plein épanouissement”, dénonce Cellou Dalein Diallo.

Pour l’ancien Premier ministre, il est impératif que les décideurs s’engagent résolument à promouvoir et à protéger les droits des femmes et filles guinéennes, en veillant notamment à :

“Assurer l’accès à une éducation de qualité : L’éducation est le socle de l’autonomisation et du développement. Éliminer les violences basées sur le genre : Il est essentiel de renforcer les lois et de sensibiliser les communautés pour éradiquer ces pratiques. Encourager la participation politique et économique des femmes : Leur inclusion est fondamentale pour un développement harmonieux et équitable”.

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo estime qu’en cette journée symbolique, il est nécessaire de réaffirmer son engagement à œuvrer pour une Guinée où chaque femme et chaque fille jouit pleinement de ses droits, contribue activement au développement du pays et s’épanouit dans une société juste et égalitaire.