Elhadj Boubacar Biro Diallo, ancien Président de l’Assemblée nationale de 1995 à 2002 et député de la 6ᵉ législature, est décédé ce samedi 8 février 2025 à Mamou. Le Président du CNT, Dansa Kourouma, pleure la perte d’un grand serviteur de l’État.

“Centenaire, témoin privilégié de l’histoire de notre pays depuis son indépendance, Elhadj Boubacar Biro Diallo était une figure politique emblématique, un patriote dévoué, un homme de conviction et un grand serviteur de l’État. Par son engagement et son intégrité, il a marqué plusieurs générations et contribué à la formation de nombreux cadres guinéens”, témoigne Dansa Kourouma.

Selon le président du Conseil national de la Transition, le passage du Doyen Biro Diallo à la tête de l’Assemblée nationale a été déterminant pour le rayonnement de l’institution parlementaire guinéenne et la consolidation des principes démocratiques et de l’État de droit. De ce fait, Dansa Kourouma affirme que le défunt laisse derrière lui “un héritage politique inestimable et une empreinte indélébile dans l’histoire parlementaire de notre pays. En cette douloureuse circonstance, nous prions pour le repos de son âme et demandons à Allah, le Tout-Puissant, de l’accueillir dans Son Paradis Éternel. Que son exemple et ses valeurs continuent d’inspirer les générations présentes et futures.”