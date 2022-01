Des sacs des riz, des matelas, des bidons d’huile, des boites de conserve et des outils didactiques, voici la composition d’un important lot de don octroyé à l’orphelinat ‘’La voix des sans voix’’, sis à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma, vendredi 7 janvier 2022. Le geste est de la française Melany Markers, à travers la fondation Diaka Camara.

Le choix orienté de dame Melany sur cet orphelinat, a visiblement réjoui les enfants qui y vivent, et les encadreurs également. « Je voulais aider les personnes dans le besoin. Il y a plusieurs fois que je viens en Guinée et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire des dons ici ? Parce que je savais qu’il y a beaucoup de gens dans le besoin », a répondu la donatrice. « C’est touchant parce que c’est des enfants qui ont moins de chance que nous. Du coup, je pense que c’est important de leur donner les moyens d’étudier, de mieux vivre (…). C’est possible », a-t-elle ajouté.

Dominée par la joie, Yarie Camara, la fondatrice de l’orphelinat ‘’La voix des sans voix’’, n’a pas pu sortir facilement les mots pour remercier ces personnes de bonne volonté.

« Ce don est venu à point nommé. Il va permettre de combler d’immenses vides que nous connaissons. A vrai dire, nous n’avions plus de vivres. Je suis sincèrement contente du geste et je remercie la fondation Diaka Camara, à travers laquelle ce don nous est parvenu. Nous profitons pour lancer l’appel aux bonnes volontés afin de nous aider également à pouvoir soutenir les frais de loyer estimés à 6 millions à la fin de chaque mois… », a-t-elle exprimé.

Crée en 2009, l’orphelinat ‘’La voix des sans voix’’ regorge de nos jours un effectif de 54 enfants, dont 36 seulement étudient.