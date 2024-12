Le vendredi 6 décembre 2024, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a délivré un message poignant à l’occasion d’un symposium international, organisé sous Son Haut Patronage, pour commémorer le vingtième anniversaire de la création de l’Instance Équité et Réconciliation (IER). Le thème central de ce symposium était : « Les Processus de justice transitionnelle : pour des réformes durables ».

Dans Son discours, le Roi Mohamed VI a souligné la pertinence historique de l’IER, un pilier essentiel de la transition démocratique marocaine. Créée pour succéder à l’Instance indépendante d’arbitrage mise en place par feu Sa Majesté le Roi Hassan II, l’IER a joué un rôle décisif dans la consolidation de l’État de droit et la protection des libertés individuelles au Maroc.

Le Roi a rappelé que l’IER s’inscrit dans une dynamique de gestion publique volontariste, prônant la transparence et l’objectivité. Cette approche visionnaire visait non seulement à corriger les violations du passé mais aussi à ancrer les valeurs démocratiques et les droits de l’Homme dans les choix politiques stratégiques du pays.

L’expérience marocaine en matière de justice transitionnelle est unique. Elle se distingue par l’implication de toutes les sensibilités de la société civile, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre du processus. Des enquêtes de terrain et des auditions publiques ont été organisées pour recueillir les témoignages nécessaires à l’établissement de la vérité et à la réparation des préjudices individuels et collectifs.

L’un des aspects les plus marquants de cette expérience est l’accent mis sur la justice spatiale. Le Roi Mohamed VI a insisté sur la nécessité d’inclure la réparation du préjudice collectif dans les plans de développement. Il a souligné l’importance de sortir les régions marginalisées de la pauvreté et de l’isolement, ouvrant ainsi la voie à des réconciliations majeures avec l’histoire et l’espace.

Le discours de Sa Majesté a également mis en lumière les fruits de cette justice transitionnelle, qui ont transformé le paysage politique et économique des Provinces du Sud. Ces régions, autrefois marginalisées, sont aujourd’hui des modèles de développement spatial attractifs pour les investissements.

Grâce à cette expérience, le Maroc a été reconnu comme un précurseur dans l’introduction du concept de justice transitionnelle dans le monde arabe et africain. Ce modèle marocain a non seulement contribué à la promotion des droits de l’Homme mais a également servi de référence pour de nombreux pays de la région.

Sa Majesté le Roi Mohamed VI a exprimé l’espoir que ce symposium permette de mettre en évidence les meilleures pratiques issues des expériences de justice transitionnelle et les synergies établies avec les réformes législatives, institutionnelles et constitutionnelles. Il a réaffirmé l’importance de protéger les droits et la dignité des individus et des groupes, et d’assurer une justice équitable et durable.