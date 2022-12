Un accident de la circulation s’est produit la nuit du mardi à mercredi, dans le district de Walia, secteur Boucherie situé dans la Commune rurale de Linsan. Le bilan fait état de 7 morts et plusieurs blessés.

Selon nos informations, c’est un minibus en provenance de Kankan, qui s’est renversé sous le pont de Banimaya après la colline de Yombokhouré, dans la sous-préfecture de Linsan, relevant de la région administrative de Kindia.

« Ce dont on est sûr, c’est 7 personnes. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, on nous a fait savoir que 3 victimes avaient déjà été transportées à l’hôpital régional de Kindia. Le médecin à l’urgence de l’hôpital de Kindia a dit au major du Camp militaire de Linsan qu’il n’a reçu que 2 corps. À Linsan ici, on a 5 corps dont 4 femmes », nous a expliqué le secrétaire général du syndicat transporteur de Linsan.

Ces victimes, étaient toutes à bord du minibus en provenance de la région administrative de Kankan. Selon nos informations, c’est l’apprenti chauffeur qui était au volant.