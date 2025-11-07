Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative (LFR 2025), le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a présenté, ce mercredi 5 novembre 2025, une requête d’augmentation de son budget. La demande, formulée lors d’une séance de travail au Conseil national de la Transition (CNT), porte sur une enveloppe additionnelle de 3 000 milliards de francs guinéens.

La rencontre s’est tenue en présence des membres des commissions Constitution, Lois organiques, Administration publique et Organisation judiciaire ainsi que de la commission Réconciliation, Droits humains, Justice, Communication et Information du CNT.

Le secrétaire général du MATD, Mohamed Sikhé Camara, qui conduisait la délégation de son département, a justifié cette sollicitation par l’ampleur des besoins liés aux missions actuelles du ministère. “Nous avons discuté de l’augmentation de notre budget dans le cadre de la loi de finances rectificative, avec une hausse de 3 000 milliards”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la page officielle du ministère.

Selon lui, cette hausse budgétaire vise à renforcer les capacités logistiques du ministère et à améliorer la fourniture de services socio-économiques de base au niveau local. “Cela s’explique nécessairement par cette compétence que nous exerçons aujourd’hui : organiser les élections, mais également sécuriser le processus et renforcer la décentralisation et la gouvernance locale de manière générale. Il s’agit aussi de doter les administrations déconcentrées en services socio-économiques de base, en moyens de déplacement pour la gestion du territoire, et d’améliorer les équipements collectifs dans les différentes régions, préfectures et sous-préfectures du pays dont nous avons la charge”, a précisé M. Camara.

Le responsable administratif a par ailleurs insisté sur les priorités immédiates de son département, au premier rang desquelles figure la préparation de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. “La priorité absolue aujourd’hui, c’est le 28 décembre. Organiser l’élection présidentielle qui s’inscrit dans le cadre du processus de retour à l’ordre constitutionnel. Ensuite, en 2026, nous nous acheminons vers les autres élections : législatives, communales, régionales et sénatoriales, tout en assurant la sécurisation de l’ensemble du processus que nous avons en main”, a-t-il souligné.

Cette demande d’augmentation budgétaire, si elle est approuvée, devra permettre au MATD de mieux répondre aux exigences institutionnelles de la transition et d’accompagner le retour à l’ordre constitutionnel à l’issue du processus électoral déjà déclenché.