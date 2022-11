Me Sidiki Bérété s’est déporté de la défense du capitaine Cécé Raphaël Haba, ce lundi 7 novembre 2022, pour conflit d’intérêt.

Il se trouve que me Sidiki Bérété est l’avocat du capitaine Marcel Guilavogui et du capitaine Cécé Raphaël Haba, tous accusés dans le même dossier des massacres du 28 septembre 2009.

Il faut dire qu’un avocat ne peut pas défendre deux parties dans une même affaire. Le pire dans cette affaire, les deux clients de Me Sidiki Bérété n’ont pas une même ligne de défense. Cécé Raphaël Haba charge son ancien collaborateur à la présidence au temps du capitaine Moussa Dadis Camara. Après avoir entendu les propos de son client, l’avocat décide de démissionner.

Me Sidiki Bérété est arrivé au tribunal en retard et on l’avait substitué momentanément par un autre avocat, qui a aussitôt démissionné pour conflit d’intérêt. Voilà, il arrive et trouve que son « autre client » a fait des aveux à charge contre l’autre client.

«Étant en conflit d’intérêt avec Marcel, je n’ai plus la force morale de continuer avec lui. C’est pourquoi très respectueusement je vous prie de prendre acte que je me suis déporté. J’ai donné le fond du dossier à Me Malik et je lui souhaite bonne chance», a déclaré Me Sidiki Bérété devant le tribunal.