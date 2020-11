La cour constitutionnelle a validé ce samedi 07 novembre 2020, la réélection d’Alpha Condé président de la République de Guinée pour son premier mandat au compte de la quatrième République selon en tout cas l’esprit de la nouvelle constitution issue du référendum du 22 mars dernier.

Quelques heures après la publication de ces résultats, le président du conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG), s’est adressé au nouveau président.

Dr. Dansa Kourouma rappelle à Alpha Condé qu’il est loin de faire l’unanimité et l’invite par la même occasion à être le président de tous les guinéens.

« En réalité il n’a pas 100 % de la population guinéenne, il y a d’autres préfectures qui ont voté pour d’autres candidats et il y a d’autres couches sociales qui ont préférées d’autres projets de sociétés », le rappelle l’activiste de la société civile

Dansa Kourouma ne se limite pas là, il demande au chef de l’État guinéen de tendre la main aux acteurs politiques de tout bord et à l’ensemble des citoyens Guinéens.

« Qu’il comprenne qu’il ne peut pas gouverner ce pays seul. Sa seule mouvance ne peut pas gouverner la Guinée. Il y a d’autres citoyens qui sont epris de paix et de justice et qui aspirent d’autres manières de gouverner la Guinée », ajoute-t-il

Mettre fin à la division de Guinéens, lutter contre la corruption et le chômage de jeunes, renforcer la cohésion sociale et opter pour l’Union des Guinéens, le président du CNOSCG pense que ce sont entre autres défis qui attendent le nouveau président de la République de Guinée pour les six (6) prochaines années.

« Nous devons avoir d’autres manières de gouverner ce pays et gérer nos ressources de manière rationnelle pour une prospérité partagée. Encore une fois le président Alpha Condé ne peut pas le faire seul, sa mouvance ne peut pas le faire seule et les hommes qui l’ont soutenus ne peuvent pas le faire seuls. Il doit tendre la main à toutes les forces vives du pays vivants en Guinée ou à l’international, pour avoir un programme de gouvernance nationale basée sur la rigueur pour sortir la Guinée de la pauvreté et de la misère», insiste Dansa Kourouma