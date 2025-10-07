Après plusieurs années de silence, Mouctar Bah, plus connu sous le nom de MIC Paraya, signe son grand retour sur la scène musicale guinéenne avec un nouveau clip. L’artiste pastoral s’associe à Thierno Mamadou pour revisiter l’un de ses titres les plus emblématiques, “Youmma”.

Sorti il y a plusieurs années, ce morceau culte reste gravé dans la mémoire des mélomanes. Le remix, dévoilé récemment, connaît déjà un succès fulgurant : en seulement trois jours, il a enregistré près de 100 000 vues, preuve que le public attendait impatiemment le retour du chanteur.

Dans cette nouvelle version, MIC Paraya rend un vibrant hommage aux mamans africaines, et plus particulièrement à la sienne, qu’il décrit comme une femme courageuse et dévouée. Les paroles de la chanson, pleines de tendresse et de reconnaissance, résonnent comme une ode à l’amour maternel : “Quand je suis assise ou couché, je pense à maman. Il n’y a rien de plus précieux qu’une mère. Elle endure tout par amour : neuf mois de souffrance, des nuits sans sommeil, des sacrifices silencieux. Je me battrai pour elle, pour la rendre heureuse. Parce qu’il n’y a pas meilleur qu’une maman.”

À travers ces mots simples et profonds, MIC Paraya délivre un message universel : celui de l’amour, du respect et de la gratitude envers toutes les mères. Le clip, tourné avec sobriété et émotion, met en lumière la tendresse, le courage et la force de ces femmes qui donnent tout pour leurs enfants.

Originaire de Labé, plus précisément du quartier Paraya, MIC Paraya cumule plus de 35 ans de carrière. Depuis son premier album “Mouctar Paraya et le Foutah Mélodie” sorti en 1991, il a marqué la musique guinéenne avec des titres forts comme “Niokolo-Badiar”, “Wakilaré”, “Mélodies du Fouta”, “Bhouttou” ou encore “Keynan”.

Au fil des années, l’artiste a su conquérir le public avec sa voix singulière et ses messages empreints d’émotion, à travers des clips devenus incontournables tels que “Mariama”, “Djiké Bonnetaké”, “Bah Mo Bah” et désormais “Youmma Remix”.

Avec ce nouveau featuring, MIC Paraya prouve qu’il n’a rien perdu de son talent ni de sa passion. Ce retour marque une nouvelle étape dans la carrière de ce grand artiste, qui continue, plus de trois décennies après ses débuts, à faire vibrer les cœurs au rythme de la musique pastorale.