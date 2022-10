La chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), a examiné ce vendredi 07 octobre, l’appel interjeté par le procureur spécial Aly Touré contre l’ordonnance de mise en liberté provisoire, sous caution de Dr Ibrahima Kassory Fofana. Elle rendra sa décision le 13 octobre prochain.

La 1ère chambre de l’instruction avait décidé, le 27 septembre dernier de ne pas prolonger le mandat de dépôt de l’ancien premier ministre d’Alpha Condé, en séjour à la maison centrale de Coronthie, depuis le 6 avril 2022. Par conséquent, la chambre accorde à l’ancien patron de la primature une liberté provisoire moyennant une caution de 3 milliards de francs guinéens.

Le même jour, le parquet interjette appel contre cette décision dont l’examen a lieu ce vendredi.

«Contre toute attente monsieur le procureur avait relevé appel. C’est l’appel là qui a été examiné et le débat était essentiellement sur ça. Mais l’ordonnance était bien motivée, surtout en ce qui concerne l’état de santé. Quelqu’un qui a une pathologie qui doit suivre des soins chaque six (6) mois et il a dépassé la période sans le suivi, si on refuse humaine de le libérer, c’est pour créer l’irréparable. Que dieu nous en garde […] Je crois que le procureur devrait voir ce sens humanitaire, pour ne pas trop poussé au mur[…] Nous prions humblement que la chambre de contrôle ne tombe pas dans ça surtout en tenant compte de son état santé qui n’est pas à négocier», a expliqué Me Sidiki Bérété.

Après les débats, la chambre a décidé de renvoyer l’audience pour décision à être rendue. L’ancien premier ministre poursuivi pour détournement des deniers publics, connaîtra son sort le jeudi 13 octobre 2022.