Un nouvel éboulement est survenu entre les localités de Djoumaya et Khorira, dans la préfecture de Dubréka, aux environs de 23h ce vendredi 06 septembre 2024, provoquant une interruption complète de la circulation.

Il est 03h du matin, la situation reste toujours inchangée, laissant de nombreux véhicules immobilisés et des usagers de la route dans l’incertitude.

Les pluies intenses ont saturé le sol, favorisant ainsi les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles. Selon l’Agence nationale de météorologie, ces intempéries s’inscrivent dans une période de pluies intermittentes, modérées et parfois fortes, annoncées pour les régions de la Basse et Moyenne Guinée du 06 au 10 septembre 2024.

Les autorités appellent à la vigilance et exhortent la population à prendre toutes les précautions nécessaires en cette période de fortes pluies.