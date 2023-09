Guinea Fintech Week a récemment organisé une réunion rassemblant les principales fintechs de Guinée, sur demande de Mr Ismahill Diaby, Directeur Général Afrique de l’Ouest et Centrale de Visa.

Cet événement a offert à ces entrepreneurs évoluant dans les secteurs du paiement, du transfert d’argent, de la billetterie et de la monnaie électronique une occasion unique de présenter leurs solutions et d’explorer les opportunités d’affaires avec Visa, leader mondial des paiements électroniques.

La rencontre, qui s’est tenue à l’hôtel Noom dans un cadre dynamique, a rassemblé des représentants de différentes entreprises fintechs, ainsi que le DG de Visa qui était en séjour en Guinée pour le lancement de la carte Visa d’une société de la place. L’objectif principal était d’offrir un dialogue ouvert et constructif avec ces acteurs du secteur, afin d’identifier les fintechs locales, échanger sur les opportunités d’affaires, pour renforcer l’écosystème fintech en Guinée et surtout pour stimuler l’innovation dans le domaine des services financiers numériques.

Ces innovateurs guinéens ont eu l’occasion de présenter leurs produits et solutions, mettant en avant leurs avancées technologiques et les bénéfices qu’ils apportent aux consommateurs locaux. Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que l’inclusion financière, la sécurité des transactions et l’expansion des services fintech en dehors des centres urbains.

Monsieur Ismahill Diaby a exprimé son intérêt pour ces initiatives prometteuses et a souligné son engagement à soutenir l’innovation dans la région. « Nous sommes ravis d’avoir pu collaborer avec la Guinea Fintech Week pour cette rencontre prometteuse », a déclaré le DG Afrique de l’Ouest et Centrale de Visa. « La Guinée regorge de talents et de solutions fintechs innovantes qui peuvent transformer le paysage financier. Nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec les fintechs guinéennes pour créer des opportunités d’affaires et renforcer l’accès aux services financiers numériques en Guinée. »

Guinea Fintech, en tant que plateforme de collaboration et de mise en réseau, continuera à promouvoir le dialogue entre les fintechs et les acteurs de l’industrie des paiements électroniques. En encourageant l’innovation, la collaboration et la réglementation adaptée, la semaine fintech contribuera à renforcer l’écosystème financier digital en Guinée.

Pour plus d’informations sur la Guinea Fintech Week et ses initiatives, veuillez contacter :

Contact Presse pour Guinea Fintech Week :

Ibrahima Kalil kaba

Téléphone : 00224 625264376

E-mai: [email protected]

À propos de la Guinea Fintech Week :

Guinea Fintech Week est une initiative visant à promouvoir la technologie financière et le développement des services financiers numériques en Guinée. En rassemblant les startups, les entrepreneurs, les banques, les micro finances, les experts de la tech et les régulateurs, #GFW2023 favorise le plaidoyer, la collaboration et le partage des meilleures pratiques pour stimuler l’écosystème fintech en Guinée.

À propos de Visa :

Visa est un leader mondial des paiements électroniques. En fournissant des solutions de paiement sécurisées, rapides et fiables, Visa facilite les transactions électroniques pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements du monde entier. Avec un engagement constant envers l’innovation, Visa contribue à façonner l’avenir des services financiers numériques.