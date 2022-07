Pour certains, tout un mystère tourne autour des personnes atteintes d’albinisme, alors elles rencontrent les nombreux problèmes, notamment, d’exploitation, de problèmes de santé et aussi une vie menacée au quotidien . Lors d’une rencontre à Labé il y’a quelques jours , notre rédaction a interrogé ces personnes atteintes d’albinisme.

Hadjiratou Bah est l’une d’entre elles, « nous nous focalisons surtout sur la santé, l’éducation et l’autonomisation des femmes, les difficultés sont énormes mais nous ne pouvons pas omettre ces trois, il y’a toujours des enfants qui n’ont pas accès à l’éducation, soit leurs parents sont pauvres ou ils sont utilisés ailleurs notamment pour faire la mendicité ; chose que nous combattons toujours. D’autres arrêtent l’école à cause de la vue, toutes les personnes atteintes d’albinisme sont nées myopes. Donc à toute la population voyez ce que peut apporter la personne à la société et non son enveloppe » demande cette dernière.

Alpha Ousmane Touré est atteint d’albinisme et il vient de Faranah, il détaille le rude quotidien des ces semblables «en Guinée nous vivons avec les difficultés au quotidien, à Faranah des fois c’est pas facile pour nous d’avoir à manger, nous subissons stigmatisation de la part de la société, on nous classe dans une autre catégorie d’hommes, on a pas de soutien financier ni moral, on ne nous implique pas dans la prise de décision dans le développement local, difficile pour nous d’avoir un travail, d’autres sont même négligés par leur famille » regrette ce dernier.

Dibany Diakité venu de Conakry également atteint d’albinisme enchaine, « le regard de la société touche notre morale et notre dignité dans le cadre social, côté santé nous avons des problèmes de vue et peau causé par le soleil et ou la chaleur, et notre insertion socio-professionnelle pose problème, et côté mythe il existe et j’ai vu des corps séchés pour des fins de sacrifices, disons que nous sommes des porte-bonheurs ou porte-malheurs, alors ils s’attaquent à nous pour faire des rituels » dénonce-t-il.

Tiguidanké Diallo, corresponde de guinee360 à Labé