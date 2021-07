Le verdict vient de tombé au tribunal de première instance de Kaloum. L’artiste Élie Kamano a été reconnu coupable dans l’affaire qui l’oppose à Salif Camara Super V.

Poursuivi pour »injure et diffamation par le biais d’un système informatique » l’artiste et leader politique a été condamné au paiement de 50 millions de francs guinéens au titre de dommages et intérêts à l’ancien président de la FEGUIFOOT. Il est demandé au président du PSDG de supprimer sa vidéo et présenter des excuses publiques à Super V sur sa page Facebook et dans cinq organes de presse. S’agissant de l’action publique, sa peine a été ajournée au 14 juillet 2021. A l’issue de cette étape, le prévenu a été mis dans l’obligation de ramener les résultats de ces excuses publiques qui seront ajoutés dans son dossier avant la prononciation du verdict.

Il faut noter que la défense par la voix de son avocat Me Salifou Béavogui, a promis de relever appel de la décision du tribunal dans les heures qui suivent.