Le verdict dans l’affaire Salif Camara super V contre Elie Camara est attendu ce mercredi 07 juillet au tribunal de première instance de Kaloum. Poursuivi pour ”injures et diffamation par’’ le biais d’un système informatique” l’artiste engagé et leader politique Élie Kamano sera situé sur son sort.

Si le leader de PGSD avait reconnu les faits qui lui sont reprochés et avait demandé pardon, le représentant du ministère public avait requis une peine d’un an d’emprisonnement et le paiement d’une amende de 40 millions GNF contre Elie Kamano. Me Dinah Sampil, l’avocat de l’ancien président de la Feguifoot, lui avait émis le paiement de 500 millions GNF à titre de dommages et intérêts à son client. Mais la défense du tribunal plaide de dispenser son client de la peine et de statuer sur les intérêts, en lui accordant le paiement d’un franc symbolique. Reste désormais à savoir si le tribunal prendra en compte toutes ces plaidoiries.

Cependant, si le procès d’Elie Kamano connaitra sa fin ce mercredi à Kaloum, l’artiste à son tour poursuit l’ancien président de la Feguifoot, devant le tribunal de première instance de Dixinn ce même jour. Salif Camara ”Super V” doit comparaître ce mercredi pour des faits ”d’atteinte à la vie privée et complicité”, contre le leader politique Elie Kamano. Dès après la décision de la juridiction de Kaloum, ce mercredi, les deux parties devront automatiquement se rendre au TPI de Dixinn, où le procès contre Super V va parallèlement s’ouvrir.