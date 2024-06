Depuis plus de deux ans maintenant, Kassory Fofana, Mohamed Diané, Amadou Damaro Camara et d’autres anciens dignitaires du régime Alpha Condé RPG sont détenus à la maison centrale de Conakry. Le président de l’UFDG dénonce “une instrumentalisation de la justice” par les autorités de la transition.

“Ceux qui sont actuellement en prison, il faut le dire, ils n’ont pas réussi à prouver leur culpabilité. Depuis plus de 2 ans, ces gens-là sont en prison, ce ne sont pas mes alliés politiques, mais les Kassory, les Diané, les Damaro sont en prison sans qu’on ne prouve des preuves contre eux, la présomption d’innocence n’est plus valable. Ce ne sont ni mes amis, ni mes alliés, c’est des gens que j’ai combattus, mais je combats l’injustice aussi quelque soit la victime. Ils sont victimes d’un abus du pouvoir et de l’instrumentation de la justice”, affirme l’ancien Premier ministre sur Rfi.

Selon Cellou Dalein Diallo, c’est ce qui justifie sa décision de ne pas répondre à sa convocation devant la Cour de répression des infractions économiques et foncières (CRIEF). “J’aurais bien voulu aller répondre, mais je n’ai pas confiance à cette justice là, tout le monde sait que cette juridiction d’exception là a été créée pour ça et l’accusation de Cellou Dalein Diallo ne repose sur aucun élément. Les poursuites sont fantaisistes, elles ne visent qu’à faire une épuration politique et à éliminer des leaders politiques gênants”, soutient-il.

Le leader de l’UFDG apporte des précisions sur la vente d’Air Guinée, dossier pour lequel il est poursuivi devant la CRIEF.

“Je me suis suffisamment expliqué sur ce dossier de privatisation , c’est dans un programme global et la volonté du gouvernement de privatiser les entreprises à la demande du fonds et de la Banque a été exécutée conformément à la loi par le ministère des finances. Le ministère de tutelle n’avait aucun représentant dans la commission mise en place à cet effet. Tout le monde sait que c’est une instrumentalisation de la CRIEF pour éliminer Dalein à cause de son poids électoral et sa capacité de mobilisation à l’UFDG”, regrette Dalein.