Pour les responsables du parti PDG-RDA, le dialogue est un passage obligé pour une sortie de crise en Guinée. C’est l’avis du responsable en charge des questions politiques et idéologiques de cette formation politique. Mohamed Arphan Kaba, au cours d’un entretien, a plaidé pour un dialogue ouvert et inclusif.

«C’est autour du dialogue, que nos différends vons s’exposer, pour qu’ensemble nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Mais, nous souhaitons que ce dialogue soit plus ouvert et inclusif. Parce qu’on fait un dialogue pour que ceux entre qui le dialogue doit se passer. Il y a un côté qui s’oppose, on cherche d’abord à ramener ce côté là autour de la table pour que le dialogue soit plus fructueux pour tous les Guinéens», a lancé ce responsable de la formation politique de feu Ahmed Sékou Touré.

L’UFDG et certains partis alliés s’opposent pour le moment à la participation au cadre de dialogue politique et social. Le parti de Cellou Dalein Diallo pose comme préalable, la libération de ses cadres et militants qui croupissent en prison pour aller autour d’une table de négociation.

Mohamed Arphan Kaba dit comprendre la préoccupation de ces opposants. C’est pourquoi, il demande par ailleurs à la justice guinéenne d’accélérer la procédure judiciaire en faveur de ces prisonniers politiques.

«Si ces Guinéens ont été arrêtés arbitrairement,, que les libérations suivent. S’ils ont posé des actes allant dans le sens contre-productif de l’évolution de la démocratie, que la justice montre des preuves, qu’on accélère leur dossier, mais qu’on arrête de les retenir sans motif.»

Par ailleurs, ce responsable du PDG-RDA propose à Cellou Dalein Diallo et son équipe à privilégier le cadre de concertation pour se faire entendre. Il suggère à l’UFDG d’aller autour de la table.

«Voilà ce que nous demandons à M. Dalein, qu’il s’approche avec son équipe, qu’ils écoutent et qu’ils proposent comme toujours», conclut-il.