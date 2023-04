Le ministre des Transports, Félix Lamah, a déclaré ce 7 avril 2023 que le processus de création juridique de la compagnie aérienne nationale est en bonne voie. Selon le ministre, la construction d’infrastructures aéroportuaires est également en cours, en vue du lancement de la compagnie.

Lors d’une interview, le ministre a expliqué que le développement des infrastructures aéroportuaires était essentiel pour assurer le succès de la compagnie nationale. « On ne peut pas lancer une compagnie aérienne nationale, lorsque nous n’avons pas des infrastructures qui permettent à cette compagnie de pouvoir desservir notre région », a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné que la modernisation et l’extension des infrastructures aéroportuaires étaient nécessaires pour répondre à la demande croissante en matière de transport aérien en Guinée. « L’aéroport international de Conakry a été construit à l’époque pour 500 mille passagers. L’année dernière nous avons fait 630 milles passagers, ça veut dire maintenant que nous sommes à l’exigu. Il est important de pouvoir doter notre pays d’infrastructures dignes de ce nom », a-t-il ajouté.

Félix Lamah a conclu en affirmant que la création d’une compagnie aérienne nationale était une priorité pour la Guinée, mais que cela ne pouvait se faire sans une base solide d’infrastructures aéroportuaires. « Il était important de commencer par là et ensuite, continuer à travailler sur la création de la compagnie aérienne », a-t-il expliqué.

En somme, le ministre des Transports a exprimé sa détermination à moderniser et étendre les infrastructures aéroportuaires de la Guinée, dans le but de lancer une compagnie aérienne nationale solide et performante.