Promulgation de la nouvelle constitution: réaction de Sékou Kounouno du FNDC

Le président Alpha Condé dans un décret lu lundi soir à la télévision nationale, a promulgué la nouvelle constitution du référendum du 22 mars dernier.

Le FNDC n’entend pas reconnaître cette constitution qui selon les responsables n’a pour seul but que de maintenir Alpha Condé au pouvoir après 2020.

C’est le chargé des stratégies et planification du front qui l’a indiqué au cours d’un entretien accordé à notre rédaction ce mardi 7 avril 2020.

Pour Sékou Kounouno, c’est la constitution de 2010 qui s’applique sur la population guinéenne.

«Nous ne reconnaissons pas ce document, parce que nous pensons que c’est un document qui a été concocté entre copins et camarades dans le seul but de satisfaire le prince (Alpha Condé) pour le permettre de rester éternellement au pouvoir jusqu’à la fin de sa vie. En tout état de cause pour le FNDC, c’est la constitution du mai 2010 qui s’applique à ses militants et sympathisants, les partis politiques et dans le monde syndical.» a déclaré Kounouno

Selon lui, le combat pour barrer la route aux promoteurs d’une présidence à vie pour Alpha Condé, se poursuivra juste après l’éradication du Covid-19 qui a fait une vingtaine de cas confirmés depuis le 12 mars.

«Pour le moment, le FNDC a décidé de sursoir à toute démarche allant dans le sens de protestation. Mais malgré tout vous remarquerez que le pouvoir de Conakry continue de nous provoquer en arrêtant les militants du FNDC. Dans les jours qui suivent, le FNDC se réserve le droit de déployer des actions par la reprise imminente des manifestations afin de neutraliser complètement cette velléité qui consiste à octroyer une présidence à vie à M. Alpha Condé.»