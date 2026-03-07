L’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a organisé, samedi 7 mars 2026, une masterclass dans un réceptif hôtelier de Conakry autour du thème : « Les métiers du numérique : comprendre, choisir et se lancer ». L’initiative vise à permettre aux jeunes de mieux comprendre les opportunités offertes par le digital, d’identifier les compétences nécessaires et d’explorer les perspectives de carrière dans un secteur en pleine expansion.

La rencontre a réuni une cinquantaine de jeunes venus s’informer et échanger avec des professionnels du numérique sur les nombreuses possibilités qu’offre aujourd’hui Internet en matière d’apprentissage et d’insertion professionnelle.

Pour Baro Condé, président de l’Association des Blogueurs de Guinée, cette masterclass s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des capacités des jeunes dans l’utilisation des outils numériques. « Cette masterclass s’inscrit dans le cadre d’un programme qui s’appelle Programme Veilleur du Web, qui vise à outiller les jeunes de la Guinée, notamment ceux de l’axe Hamdallaye-Kagbelen, avec les outils et les méthodes efficaces pour utiliser les réseaux sociaux », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’objectif est également de promouvoir un usage plus responsable et constructif des plateformes numériques. « Les réseaux sociaux peuvent être utilisés par les jeunes pour saisir des opportunités au lieu de servir à la désinformation ou à la diffusion de discours de haine », a-t-il affirmé.

Il estime par ailleurs que les outils numériques constituent aussi des canaux importants pour promouvoir des valeurs positives. « Les outils numériques sont aussi des moyens par lesquels on peut véhiculer des messages de sensibilisation, de paix et de cohésion sociale », a-t-il ajouté.

Parmi les panélistes, Elhadj Mamadou Aliou Bah, ingénieur de conception en informatique, est revenu sur l’importance de sensibiliser les jeunes aux possibilités offertes par Internet et les outils numériques. « L’objectif principal était de leur expliquer de manière simple ce qu’est le numérique et quelles sont les opportunités qu’offre aujourd’hui Internet à travers l’utilisation du téléphone et de l’ordinateur », a-t-il indiqué.

Selon lui, les technologies numériques offrent aujourd’hui de nombreuses perspectives de développement professionnel. « Avec Internet, il est possible d’accéder à tous les secteurs d’activité et de développer des compétences transversales », a-t-il souligné, précisant que les participants ont également été orientés vers plusieurs plateformes d’apprentissage en ligne.

Les panélistes ont par ailleurs insisté sur l’importance d’une utilisation professionnelle et responsable des réseaux sociaux. « Nous avons aussi parlé de l’utilisation professionnelle et responsable des réseaux sociaux, notamment dans des domaines comme le community management, le marketing digital et la communication », a-t-il précisé.

Le spécialiste a également mis en garde contre certaines dérives liées à l’usage des plateformes numériques. « Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux uniquement pour se divertir… mais ces plateformes peuvent aussi être utilisées pour apprendre et développer ses compétences », a-t-il rappelé, invitant les jeunes à privilégier des contenus utiles et formateurs.

Présente à cette masterclass, Fatoumata Biro Sow, diplômée en marketing et commerce international et community manager, s’est réjouie de l’initiative et de l’opportunité d’échanger avec des professionnels du secteur. « Je suis très contente de travailler dans le domaine du numérique parce qu’aujourd’hui c’est un secteur qui prend beaucoup d’ampleur. Grâce au digital, il est possible de travailler en télétravail et d’avoir des opportunités professionnelles intéressantes », a-t-elle confié.

La jeune professionnelle estime que cette formation lui a permis de mieux structurer son activité. « Cette formation m’a beaucoup aidée parce qu’en tant que community manager, j’avais plusieurs inquiétudes sur l’organisation du métier. Aujourd’hui, je comprends mieux comment structurer mon travail et développer mes compétences », a-t-elle ajouté.

À travers cette initiative, l’Association des Blogueurs de Guinée entend poursuivre ses actions de sensibilisation et de formation des jeunes aux métiers du numérique, tout en encourageant une utilisation responsable et constructive des réseaux sociaux.