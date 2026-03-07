Le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Alhaji Timothy Kabba, a apporté des précisions sur le récent incident frontalier avec la Guinée. Dans une interview accordée à Democratic Radio, il a indiqué que le drapeau à l’origine du différend se situait à 1,4 kilomètre à l’intérieur du territoire guinéen.

L’incident avait opposé des militaires sierra-léonais aux forces guinéennes après l’apparition d’un drapeau sierra-léonais dans une zone frontalière contestée. Chacun des deux pays revendique la souveraineté sur ce secteur, provoquant des tensions entre Conakry et Freetown.

Pour désamorcer la crise, des discussions diplomatiques et militaires ont été engagées, permettant notamment la libération des militaires sierra-léonais arrêtés. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges afin de clarifier la situation sur le terrain.

Dans ce cadre, une mission conjointe de vérification a été mise en place pour établir les faits et déterminer la localisation exacte du point à l’origine du différend. « Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais les Guinéens ont communiqué des coordonnées. Et ces coordonnées, mentionnées dans les communiqués officiels, indiquent que le drapeau a été observé à 1,4 kilomètre à l’intérieur du territoire guinéen », a déclaré Alhaji Timothy Kabba.

Le ministre assure que ces informations reposent sur des données précises et vérifiées. « Ici, nous disposons de données précises : elles confirment que le drapeau a été visible à 1,4 kilomètre en territoire guinéen. C’est un fait. Oui, parce que j’ai personnellement consulté les coordonnées. Elles ont été vérifiées », a-t-il ajouté.

Toutefois, il a souligné que les travaux de la mission de fact-finding ne sont pas encore terminés. « La mission va poursuivre son travail, mais ces éléments constituent déjà une preuve que le drapeau a été maintenu dans cette zone », a-t-il conclu.