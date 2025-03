La France exprime sa préoccupation face à la disparition forcée et à l’enlèvement de leaders de la société civile guinéenne. Elle appelle les autorités guinéennes à faire la lumière sur ces affaires.

Lors d’un point de presse ce jeudi 6 mars 2025, le porte-parole du Quai d’Orsay est revenu sur la position de la France concernant l’enlèvement d’Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG).

Il a précisé que la France suit de près la situation en Guinée, tout comme la CEDEAO, les Nations unies, l’Union européenne et l’OIF. “La France exprime sa préoccupation quant à l’enlèvement et aux violences dont a été victime l’activiste Abdoul Sacko dans la nuit du 18 au 19 février dernier”, a-t-il déclaré, rappelant que l’enlèvement d’Abdoul Sacko s’ajoute à ceux de Foniké Menguè, Billo Bah et Habib Marouane Camara, portés disparus au cours de l’année 2024 et qui restent toujours sans nouvelles.

“Nous appelons les autorités guinéennes, auxquelles nous avons fait part de notre inquiétude à haut niveau, à faire toute la lumière sur ces disparitions”, a-t-il ajouté.

La France a également appelé les autorités guinéennes à garantir la liberté d’expression et la sécurité de l’espace civique, conformément à leurs engagements, soulignant que le maintien d’un dialogue exigeant entre la France et la Guinée est essentiel dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel.

“Nous maintenons un dialogue exigeant avec les autorités de transition guinéennes et les appelons à des avancées concrètes pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel, dans un esprit d’apaisement avec l’ensemble des forces politiques”, a-t-il conclu.