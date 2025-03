Le Premier ministre était face à la presse, jeudi 6 mars 2025. À cette occasion, il a abordé la question des infrastructures sportives, notamment les stades de Nongo et du 28-Septembre, toujours en chantier. Bah Oury a également déploré que la Guinée continue de jouer ses matchs à l’étranger.

Alors que depuis 2 ans la Guinée joue ses matchs à domicile à l’étranger, le chef du gouvernement veut en finir avec cette situation qui, selon lui, n’honore pas le pays. “Ce n’est pas admissible que dans la durée que nous soyons obligés de jouer les matchs qui devraient se tenir en Guinée à l’étranger. Et je suis certain que cela a impacté négativement les scores et les résultats de l’équipe nationale”, a déploré le Premier ministre, exhortant le ministre des Sports à justifier les fonds alloués aux infrastructures routières.

“Dans les prochains jours, le ministère des Sports aura à faire une communication pour situer tous les fonds du sport de manière générale sur la situation qui prévaut à l’heure actuelle dans ce domaine. Et il fait partie des priorités, parce que le sport est une partie intégrante du développement du capital humain. De ce point de vue, nous avons des lacunes, nous avons une gestion, une gouvernance”, a exhorté Bah Oury.

Le chef de gouvernement a par ailleurs déploré l’absence d’infrastructures sportives dans les quartiers tout en insistant sur la nécessité d’en construire. “Regardez nos quartiers, les centres, les espaces qui étaient dévolus pour que les enfants puissent avoir des terrains de jeu. Où sont ces terrains ? C’est vendu. Pour recréer un environnement global où le sport pourrait se développer, il va de soi qu’il faut encore faire des efforts. Et qui a décidé de vendre les terrains ? Est-ce que c’est une décision individuelle ou est-ce que c’est une corruption élargie au sein de la société qu’il faut combattre ? L’État peut être défaillant, la société à partir de ce moment-là doit être un contre pouvoir pour ne pas que ses intérêts spécifiques soient lésés. Le ministre de l’Urbanisme est là, il sait aujourd’hui quelles sont les difficultés que nous avons pour satisfaire les besoins de construction d’écoles dans l’agglomération de Conakry. Donc vous voyez, lorsqu’on dira qu’il faut qu’on ait un terrain pour construire une école, ça peut se justifier. Les populations peuvent accepter, mais lorsqu’on dira qu’il faut déguerpir des gens pour avoir un espace de loisirs pour les jeunes, je pense que le sentiment pourrait être haut en disant pourquoi déguerpir des gens, les mettre dans la rue pour que des jeunes gens viennent s’amuser”, a laissé entendre.