Alors que les victimes de l’incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum projettent une manifestation demain vendredi 8 mars 2024, pour exiger la réparation de leurs maisons, le Premier ministre a anticipé les choses. Bah Oury a effectué un déplacement ce jeudi 7 mars à Coronthie. À cette occasion, il a promis aux sinistrés de trouver des solutions à leur problème avant la saison des pluies.

Accompagné des autorités locales, le chef du gouvernement a visité certains ménages impactés par l’incendie. Après avoir constaté les dégâts et écouté les points de revendications des sinistrés, Bah Oury a déclaré ceci : « Nous allons mettre tout en œuvre pour que les problèmes évoqués trouvent le plus rapidement possible les solutions, y compris la reconstruction. Je prendrai contact avec les services de l’urbanisme pour connaître les dossiers afin que tout soit mis en œuvre pour que les populations victimes de l’explosion du dépôt des hydrocarbures ne soient pas dans la rue pendant l’hivernage par la grâce de Dieu.»

Reste à savoir si cette visite du premier ministre va calmer les nerfs des victimes qui avaient annoncé une manifestation pour demain vendredi 8 mars.